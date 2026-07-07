Pîslaru: Cazul de la Bihor demonstrează că statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute pe cei vulnerabili

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a afirmat că situația din județul Bihor demonstrează, încă o dată, incapacitatea statului român de a proteja persoanele vulnerabile și a anunțat că va dispune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru prevenirea unor cazuri similare.

‘Sper ca justiția să clarifice acest cazul cât mai rapid, înțelegând importanța sa la nivel societal. Dincolo de aspectele de natură judiciară, acest caz demonstrează încă o dată faptul că astăzi, în anul 2026, statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili, pe cei cu dizabilități, pe cei abandonați de familie și pe cei rămași fără adăpost. Nu putem schimba trecutul, oricât de mult ne-am dori, însă este de datoria noastră să ne asigurăm că aceste situații nu se vor mai repeta pe viitor. De aceea, în zilele următoare voi dispune o serie de măsuri atât pentru remedierea carențelor imediate și evidente, cât și pentru identificarea unor soluții sistemice pentru îngrijirea celor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru’, a scris luni seara ministrul interimar al Muncii, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că speră ca justiția să clarifice cât mai rapid situația și a subliniat că, indiferent de rezultatul anchetei, este necesară identificarea unor soluții sistemice pentru îmbunătățirea serviciilor destinate persoanelor vulnerabile.

‘Într-un stat de drept, justiția nu se face nici la televizor, nici pe rețelele de socializare. Până la o decizie judecătorească care să stabilească contrariul, domnul Viorel Pașca este un om de bună credință, care a adăpostit, de-a lungul a aproape două decenii, mii de oameni aflați în nevoie. Totodată, este de necontestat faptul că domnul Pașca a desfășurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal în materia asistenței sociale, fără implicarea unor specialiști în domeniu. La fel de adevărat, în ciuda activității desfășurate în afara cadrului legal, mulți oameni au fost transportați către azilele lui domnul Pașca chiar de către instituții ale statului român. Mai mult, instituții ale statului au desfășurat de-a lungul anilor verificări în imobilele respective, fără progres pentru intrarea în legalitate și fără sistarea activității. Mai departe, din respect pentru cursul actului de justiție, la acest moment nu voi face alte comentarii publice referitoare la activitatea domnului Pașca ori a instituțiilor implicate’, a transmis Dragoș Pîslaru.

Potrivit sursei citate, Ministerul Muncii nu a fost informat înainte de acțiunea DIICOT din 30 iunie, fiind solicitat să intervină abia după începerea operațiunii pentru relocarea celor peste 400 de persoane vulnerabile.

‘Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acțiunea era deja în plină desfășurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluțiile necesare de relocare. Telefonul a venit din partea doamnei Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), care se afla la fața locului, la Dumbrava. Dumneaei a fost înștiințată în prealabil de către DIICOT că această acțiune urma să aibă loc și a fost implicată în derularea acțiunii, inclusiv prin deplasarea pe teren, la Bihor. Pus în fața faptului împlinit, urmare a acelui telefon, am intrat de urgență în contact cu procurorul-șef, cu președintele DGASPC Bihor, cu președintele Consiliului Județean Bihor, cu prefectul județului Bihor, cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne Raed Arafat și cu o serie de alți reprezentanți ai autorităților județene pentru a înțelege situația și pentru a găsi soluții rapide pentru acomodare în alte centre, în funcție de condiția în care se afla fiecare persoană. După aceste discuții, prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineață a fost: dată fiind amploarea acestei acțiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanță, nu am un răspuns’, a scris Pîslaru în postarea sa.

În acest context, ministerul a constituit o celulă de criză și a mobilizat instituțiile de asistență socială din 20 de județe, procesul de relocare desfășurându-se pe parcursul a aproape 24 de ore.

Potrivit oficialului MMFPSS, situația de la Bihor demonstrează necesitatea elaborării unui protocol național privind protecția persoanelor vulnerabile în timpul intervențiilor operative, care să includă evaluări sociale, medicale și psihologice încă din momentul desfășurării acțiunilor.

Totodată, Pîslaru a menționat că Guvernul pregătește alocarea unor fonduri suplimentare pentru acoperirea costurilor de îngrijire până la sfârșitul anului 2026 și a anunțat că monitorizarea fiecărui beneficiar va continua prin structurile teritoriale ale ministerului și cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale.

‘Am coinițiat, alături de Ministerul Dezvoltării, o Hotărâre de Guvern pentru acordarea de resurse financiare adiționale la nivel de județe care să acopere standardul de cost pentru îngrijirea persoanelor relocate până la sfârșitul anului 2026. Prin ordin de ministru, am stabilit o echipă operativă de intervenție la nivelul MMFTSS, precum și desemnarea de coordonatori județeni în cadrul DGASPC-urilor implicate. Am cerut colectarea și centralizarea datelor cu privire la persoanele relocate, oferirea de sprijin către centrele furnizoare de servicii, precum și monitorizarea îndeplinirii standardelor de calitate pentru serviciile sociale oferite. De asemenea, am cerut ANPIS și structurilor sale județene să sprijine în teren eforturile de asigurare a siguranței și protecției beneficiarilor relocați și să operaționalizeze un call center dedicat pentru comunicarea cu aparținătorii’, a mai transmis ministrul interimar al Muncii.

Până în prezent, call center-ul organizat de ANPIS (021-9309) a înregistrat 40 apeluri din partea familiilor persoanelor relocate, însă în niciunul dintre cazuri nu a fost exprimată disponibilitatea de a prelua persoanele în cadrul familiei.

Potrivit ministrului, 394 dintre cele 409 persoane evacuate sunt găzduite în servicii sociale licențiate din 20 de județe, iar alte 15 se află în continuare internate în unități medicale. Acestea vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât este necesar, iar după externare vor fi relocate în servicii sociale adecvate, în funcție de evaluarea medicală și socială.

De asemenea, 149 persoane sunt încadrate în grad de handicap, 212 persoane vârstnice cu vârste care ajung la 93 de ani, 11 persoane nu dețin documente de identitate (fără CNP), iar autoritățile competente lucrează pentru clarificarea și refacerea documentelor.

Pîslaru a confirmat și decesul unui bărbat de 55 de ani, relocat într-un centru din județul Mureș, precizând că marți dimineața vor fi anunțate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului.

‘Monitorizarea fiecărei persoane relocate se realizează în regim permanent, prin AJPIS-uri și cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale acreditate pentru monitorizare independentă. Zilele următoare vom oferi detalii adiționale cu privire la situația persoanelor relocate, precum și asupra serviciilor sociale de care acestea beneficiază’, a mai scris Dragoș Pîslaru pe rețeaua de socializare.