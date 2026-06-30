Pîslaru: Europa socială trebuie să fie, în același timp, o Europă a muncii, a demnității și a competitivității

Europa socială trebuie să fie, în același timp, o Europă a muncii, a demnității și a competitivității, consideră ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Am reprezentat astăzi România la reuniunea Consiliului EPSCO, dedicată ocupării forței de muncă, politicilor sociale și locuirii, care s-a desfășurat la Luxemburg și a fost prezidată de Cipru, cu participarea Vicepreședintei Executive a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Tematica acestor discuții la nivel european îmi este foarte familiară din mandatul meu anterior de ministru al muncii în 2016, precum și de membru al Parlamentului European, președinte al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale – EMPL. În pledoaria mea, am susținut că Europa socială trebuie să fie, în același timp, o Europă a muncii, a demnității și a competitivității’, a scris ministrul, luni, pe pagina sa de Facebook.

El a menționat că, în discuțiile privind mobilitatea echitabilă a lucrătorilor, a pledat, în numele României, pentru reguli moderne, adaptate realităților din prezent, cu o atenție specială pentru lucrătorii sezonieri și pentru cei care muncesc peste granițe.

‘Avem un acord istoric pe Regulamentul 883 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar trebuie deja să ne uităm în viitor la noul Pachet de mobilitate echitabilă pe care îl va propune anul acesta Comisia Europeană. Digitalizarea, prin inițiative precum ESSPASS și Portofelul European pentru Identitatea Digitală, poate simplifica accesul la drepturi și poate reduce birocrația. În același timp, am susținut întărirea rolului Autorității Europene a Muncii în cooperarea transfrontalieră și în inspecțiile comune. În cadrul dezbaterii privind Semestrul European, am subliniat că dimensiunea socială trebuie să rămână puternică și conectată la viitorul Cadru Financiar Multianual. Recomandările europene trebuie să fie corelate cu investițiile reale de care au nevoie statele membre. Am salutat lansarea Strategiei UE pentru combaterea sărăciei, care este esențială nu doar pentru politica socială, ci și pentru competitivitatea Uniunii. Europa pierde anual forță de muncă, iar răspunsul trebuie să fie activarea persoanelor apte de muncă, prin politici integrate de ocupare, sănătate, educație, protecție socială și locuire’, a arătat Dragoș Pîslaru.

Ministru a precizat că, pentru România, această abordare este deja parte din direcția de reformă: prin PNRR, prin viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional și prin viitoarea Strategie Națională Anti-Sărăcie pentru care a demarat procesul de elaborare.

‘Dezvoltăm deja echipe comunitare integrate în 2.000 de comunități vulnerabile și continuăm reforma și digitalizarea serviciilor publice. Este important că rata sărăciei a scăzut de la peste 40% la momentul aderării României la UE la 27,4% în 2025, dar munca noastră trebuie să continue. Am susținut, de asemenea, inițiativa privind instituirea Zilei europene în memoria victimelor accidentelor la locul de muncă și pentru protecția și demnitatea lucrătorilor, marcată anual pe 8 august. În dezbaterea privind locuirea, am propus ca măsurile pentru asigurarea accesului studenților la locuințe să continue să fie eligibile pentru finanțare din fonduri europene. Criza locuirii nu este doar o problemă socială, ci și una de competitivitate: tinerii trebuie să poată învăța, munci și construi un viitor acolo unde există oportunități. România va continua să contribuie activ la construirea unei Europe care protejează, activează și investește în oameni’, a mai afirmat Dragoș Pîslaru.