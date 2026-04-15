Platforma americană Rosebud AI, susținută de cofondatorii OpenAI, lansează în România un program prin care elevii pot crea jocuri folosind inteligența artificială, fără să știe programare

Rosebud AI, platforma americană de creare de jocuri 2D și 3D cu ajutorul inteligenței artificiale generative, susținută de nume cheie din industria globală de tehnologie, inclusiv cofondatorii OpenAI, Andrej Karpathy și Ilya Sutskever, dar și executivi din companii precum Google Research, Quora, Coinbase și Twitch, lansează în România Rosebud Education Initiative.

Programul oferă profesorilor, școlilor, bibliotecilor și organizațiilor educaționale acces la resurse digitale dedicate, care le permit copiilor să creeze jocuri folosind AI, fără a avea nevoie de cunoștințe de programare și fără echipamente costisitoare.

Inițiativa vine într-un moment în care utilizarea tehnologiei în rândul copiilor din România este ridicată, dar orientată predominant spre consum.

„Auzim adesea că cei mici se joacă prea mult, dar aproape niciodată că ei creează prea mult. Rosebud propune o schimbare de perspectivă: transformarea timpului petrecut în fața ecranelor într-o experiență de învățare activă și creativă, care le dezvoltă abilități esențiale precum rezolvarea de probleme și capacitatea de a transforma idei în sisteme funcționale și stimulează gândirea”, a declarat Andreea Bucescu, Head of Marketing Rosebud AI.

De la consum la creație: o oportunitate reală pentru educația digitală din România

Conform datelor Eurostat, accesul la tehnologie nu mai este principala provocare a României: în 2024, 94.57% dintre gospodării aveau conexiune la internet. În paralel, un studiu realizat de Google România arată că vârsta medie la care copiii primesc primul smartphone a scăzut la aproximativ 8 ani.

Comportamentul digital este, însă, dominat de divertisment. Datele din industrie ale Statista susțin că aproximativ 7,9 milioane de români joacă jocuri video cel puțin o dată pe lună, iar un studiu din 2025 privind adolescenții din România indică faptul că 34% dintre aceștia joacă zilnic, adesea timp de mai multe ore.

Deși elevii români folosesc frecvent tehnologia și în scop educațional, rezultatele sunt mixte. Conform OECD (PISA), 57% dintre elevii de 15 ani utilizează instrumente digitale la școală cel puțin o oră pe zi, peste media OECD. Cu toate acestea, nivelul de încredere și competențele digitale rămân inegale, ceea ce indică faptul că utilizarea nu se traduce automat în competență.

La nivel european, adopția AI este deja accelerată. Cel mai recent studiu EU Kids Online (2026), aproximativ 7 din 10 copii cu vârste între 9 și 16 ani folosesc instrumente de inteligență artificială generativă. Pentru România, însă, lipsesc încă date naționale consolidate privind integrarea acestor tehnologii în educație.

În acest context, provocarea nu mai ține doar de acces, ci de modul în care tehnologia este integrată în procesul de învățare și de competențele pe care elevii le dezvoltă prin utilizarea ei.

Folosind resursele Rosebud AI, elevii pot construi un joc complet într-o singură activitate

Rosebud pune la dispoziția elevilor un motor AI care transformă ideile în jocuri funcționale, eliminând barierele tehnice tradiționale. Fără să scrie cod și fără pregătire tehnică, copiii pot crea jocuri pornind de la simple descrieri.

În mod natural, procesul contribuie la dezvoltarea de competențe valoroase, de la înțelegerea logicii și a relațiilor cauză–efect, până la capacitatea de a testa, ajusta și rafina idei. În același timp, cei mici învață să structureze și să exprime concepte complexe, transformând imaginația în mecanici de joc, personaje și scenarii.

„Se discută frecvent despre riscurile utilizării inteligenței artificiale asupra creierului unui copil, însă impactul ei depinde de modul în care alegem să o folosim. Într-o țară cu potențial tehnic dovedit, cum este România, expunerea timpurie la instrumente potrivite poate accelera dezvoltarea unor competențe relevante pentru viitor. Noi oferim copiilor un mod concret de a trece de la utilizare la construcție”, a adăugat Andreea Bucescu.

Un model deja validat internațional

Conceptul a fost deja testat în cadrul unor hackathoane și ateliere educaționale organizate în SUA. Într-un astfel de eveniment, peste 20 de familii, cu copii ale căror vârste erau cuprinse între 7 și 15 ani, au creat jocuri complete în mai puțin de două ore, pornind de la idei simple și fără experiență anterioară.

Copiii au construit jocuri cu personaje animate, lumi fantastice sau mecanici inspirate din propria imaginație, învățând intuitiv concepte de bază din tehnologie și design. Întregul proces a fost perceput ca joacă, nu ca învățare formală, ceea ce indică un potențial ridicat de integrare în educația timpurie.

Un program adaptat pentru școli și profesori din România

Prin Rosebud Education Initiative, educatorii pot accesa un toolkit complet, gândit pentru implementare rapidă, fără resurse suplimentare sau infrastructură complexă.

Setul de resurse include acces la platformă prin abonamente oferite pro bono. Profesorii pot solicita utilizarea abonamentelor de tip Indie Dev, cu o valoare minimă de 15 USD/elev/lună, sau a unor niveluri superioare, în funcție de necesități. Programul include, de asemenea, un pachet complet pentru organizarea de hackathoane, cu programă, diplome, afișe și premii, precum și o colecție de lecții de o oră pentru introducerea dezvoltării de jocuri cu AI în clasă, testate internațional.

„Progresul real începe din clasă. Profesorii sunt cei care pot transforma tehnologia într-un instrument de învățare relevant, iar rolul nostru este să le oferim resursele care fac acest lucru ușor de implementat, fără presiune suplimentară asupra lor”, a completat Andreea Bucescu.

Programul este deschis profesorilor, școlilor, bibliotecilor și organizațiilor educaționale.

Cei interesați se pot înscrie pe lista de așteptare aici: https://lab.rosebud.ai/education-initiative

În formular, participanții completează detalii despre perioada de colaborare, numărul de elevi și vârsta acestora. După înscriere, echipa Rosebud îi va contacta pentru acces la credite și resursele educaționale.