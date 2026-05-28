UE a amendat Temu cu 200 milioane de euro pentru că a permis vânzarea de produse ilegale

Comisia Europeană a amendat joi gigantul chinez de comerț electronic Temu cu 200 de milioane de euro, pentru că a permis vânzarea de produse ilegale către consumatorii europeni, inclusiv jucării periculoase pentru bebeluși și încărcătoare defecte, informează AFP.

‘Compania nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze cu promptitudine riscurile sistemice ale produselor ilegale oferite pe platforma sa și prejudiciile rezultate pentru consumatorii din Uniunea Europeană’, a concluzionat Executivul comunitar, la finalul unei anchete demarate în luna octombrie 2024.

Potrivit Comisiei Europene, Temu și-a încălcat astfel obligațiile de protecție a consumatorilor, impuse marilor platforme online prin Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

‘Temu este un jucător foarte important pe piața europeană, cu 130 de milioane de utilizatori. Așadar, atunci când vinde produse interzise, acestea ajung în mâinile unui număr mare de europeni’, a declarat reporterilor vicepreședintele Comisiei pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Pentru a dovedi această încălcare, Bruxelles-ul s-a bazat în special pe achizițiile efectuate de propriile echipe, care s-au prezentat drept clienți obișnuiți. Operațiunea a demonstrat că ‘un procent foarte mare de încărcătoare comandate nu au trecut testele de siguranță de bază’.

Și mai rău, o proporție mare de jucării pentru bebeluși testate în aceleași condiții au prezentat ‘riscuri de siguranță medii spre ridicate’, cum ar fi riscuri de sufocare sau niveluri de substanțe chimice nocive care depășesc limitele permise.

Aceste constatări, subliniază Bruxelles-ul, au fost coroborate de investigații efectuate de autoritățile naționale și alte asociații de consumatori.

Cu toate acestea, valoarea amenzii anunțată joi este cu mult sub maximumul permis de DSA, care este de 6% din cifra de afaceri anuală totală a companiei-mamă, PDD Holdings. Anul trecut, PDD Holdings a generat venituri de 53 de miliarde de euro.

Aceasta este doar a doua amendă emisă de Bruxelles în temeiul DSA de la adoptarea acestei legi puternice în 2022, după amenda de 120 de milioane de euro impusă X, rețeaua socială a lui Elon Musk, la sfârșitul anului 2025.

Temu trebuie să prezinte Comisiei, până la 28 august 2026, un plan de acțiune menit să îl aducă în conformitate cu DSA, în caz contrar putând fi sancționat cu amenzi periodice.

Această sancțiune împotriva lui Temu a venit în ajunul unei dezbateri în cadrul Comisiei privind relațiile UE-China, într-un moment în care blocul comunitar a intensificat măsurile în ultimele luni pentru a-și proteja piața de concurența chineză, adesea considerată neloială.