Credibilitatea băncilor centrale este esențială în noua ordine mondială, spune Christine Lagarde

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat, joi, că guvernele ar putea fi înclinate să își înăsprească controlul asupra autorităților monetare și a subliniat că menținerea independenței băncilor centrale este și mai importantă într-o ordine globală din ce în ce mai dificilă, transmite Bloomberg.

Evocând cazul lui Napoleon Bonaparte, care în 1800 a fondat Banca Franței și, câțiva ani mai târziu, pe măsură ce cerințele din partea statului au crescut, a redus treptat independența pe care o acordase băncii, franțuzoaica a spus că ‘tocmai această tentație este posibil să se accentueze în perioada următoare’.

‘Într-o lume în care condițiile devin din ce în ce mai dificile, provocarea nu mai este pur și simplu aceea de a menține independența juridică, ci mai presus de toate de a menține credibilitatea necesară pentru a o exercita. Lecția istoriei este clară: este nevoie de timp pentru a construi încredere, dar doar de o clipă pentru a o pierde’, a spus Christine Lagarde, la o conferință organizată la Phnom Penh, Cambodgia.

Îngrijorările cu privire la independența băncilor centrale s-au intensificat pe fondul presiunii politice din ce în ce mai mari asupra factorilor de decizie din întreaga lume. În SUA, Kevin Warsh, persoana desemnată de președintele Donald Trump pentru a-i succeda lui Jerome Powell la șefia Fed, tocmai și-a preluat mandatul sub presiunea președintelui de a reduce dobânzile.

Deși autonomia BCE este înscrisă în tratatul Uniunii Europene, unii oficiali se tem că interferența politică ar putea slăbi capacitatea lor de a-și îndeplini mandatul de stabilitate a prețurilor. Isabel Schnabel, membră a Consiliului Executiv al BCE, a avertizat recent cu privire la riscul unei ‘eroziuni liniștite’ a independenței prin presiune fiscală și financiară.

Joi, Lagarde a precizat că, în ultimul deceniu, ‘independența de facto’ s-a deteriorat în cazul a aproape jumătate dintre băncile centrale din țările care împreună sunt responsabile pentru 75% din Produsul Intern Brut global. De asemenea, președinta BCE a subliniat faptul că mediul în care operează decidenții devine mai puțin favorabil, șocurile pe partea de ofertă devenind mai frecvente, presiunile fiscale crescând și încrederea în instituțiile publice scăzând.

Cu astfel de schimbări, credibilitatea ‘câștigată prin acțiune’ devine decisivă, a spus Lagarde, care este așteptată să anunțe o majorare a dobânzilor la reuniunea de politică monetară din 10-11 iunie.

‘Tocmai atunci când deciziile de politică monetară sunt tensionate din punct de vedere politic și costisitoare din punct de vedere economic, este nevoie cel mai mult de credibilitate. Și acesta este și momentul în care credibilitatea este cel mai greu de menținut’, a spus președinta BCE.