Șase state membre UE, inclusiv România, se opun reducerii numărului certificatelor gratuite de emisii de CO2

Planul Uniunii Europene de a reduce numărul certificatelor gratuite de emisii de CO2 acordate industriei se confruntă cu rezistența a șase guverne care au cerut atenuarea reglementărilor pentru a ajuta firmele să facă față impactului războiului din Iran asupra prețului energiei, conform unui document analizat de Reuters.

Comisia Europeană a propus luna aceasta noi reglementări privind numărul certificatelor gratuite de emisii de CO2 pe care îl vor primi industriile până în 2030.

Pe fondul sporirii temerilor privind reducerea competitivității blocului comunitar, Bruxelles-ul a spus că modificarea va va duce la scăderea cu patru miliarde de euro a costurilor cu carbonul pe care industria trebuie să le plătească până la finalul deceniului, printr-o reducere mai lentă a numărului certificatelor gratuite acordate decât se estima inițial.

Dar România, Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia și Slovacia au cerut Executivului comunitar ca în schimb să înghețe numărul certificatelor gratuite de emisii de CO2 acordate la nivelul de anul trecut.

În documentul analizat de Reuters, cele șase state membre UE susțin că prețurile ridicate la energie, care au urcat de la declanșarea războiului din Iran, la finalul lunii februarie, reprezintă un risc la adresa competitivității industriilor mari consumatoare de energie.

”Aceasta ar putea duce la sporirea amenințării pierderii competitivității lor pe piețele globale, închideri sau relocări în afara UE”, se arată în document.

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) este conceput pentru a îndeplini obiectivul UE de reducere a emisiilor pentru 2030. Sistemul ETS obligă centralele electrice și industriile să cumpere certificate de poluare pentru a-și acoperi emisiile de CO2, dar industriile prelucrătoare și cele mari consumatoare de energie pot obține unele certificate gratuit.

În timp ce unele guverne și industrii mari consumatoare de energie fac lobby pentru mai multe certificate gratuite de emisii de CO2, alte guverne, inclusiv Spania și Suedia, care au înregistrat progrese semnificative în tranziția la energia curată, au cerut Bruxelles-ului să nu slăbească sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Joi ar urma să fie analizat documentul, la reuniunea miniștrilor Industriei din UE.

De asemenea, UE pregătește o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în iulie, pentru alinierea sa la obiectivele climatice din 2040 ale blocului comunitar.