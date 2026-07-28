Porsche continuă concedierile într-un program de restructurare de 2,1 miliarde de euro

Producătorul de automobile de lux Porsche AG a anunțat, luni, că, până în 2035, va renunța la încă 5.000 de angajați în Germania, ca parte a programului de restructurare în valoare de 2,1 miliarde de euro, în timp ce garantează că nu vor exista concedieri colective în această perioadă, transmite DPA.

Reducerile suplimentare de personal vor afecta principala unitate de producție din Stuttgart – Zuffenhausen și Departamentul de cercetare-dezvoltare (R&D) din Weissach, Germania.

Compania, subsidiară a grupului Volkswagen, a ajuns, luni, la un acord cu Consiliul angajaților pentru a extinde schema de garantare a locurilor de muncă până în 2035 și a exclus concedierile colective din motiv operaționale.

Reducerile de personal vor fi efectuate într-o manieră responsabilă din punct de vedere social, în special în urma pensionării persoanelor eligibile, a schemelor de pensionare anticipată și acorduri de plecare voluntară, a informat Grupul auto.

Anunțul vine după programul anterior de restructurare convenit în februarie 2025, prin care urmau să fie eliminate aproximativ 1.900 locuri de muncă în regiunea Stuttgart, până în 2029, în timp ce aproximativ 2.000 contracte pe durată determinată nu mai erau reînnoite.

La finalul anului 2025, Porsche avea aproximativ 20.600 de angajați în regiunea Stuttgart, față de 22.200, în 2024. Pe plan global, Grupul auto avea aproape 41.800 de angajați.

Anul trecut, vânzările auto au scăzut cu 10%, la aproximativ 279.400 de vehicule, cel mai redus nivel începând din 2020. În China, odată cea mai mare piață a Porsche, vânzările s-au înjumătățit în perioada 2021 – 2025.

Porsche, la un moment dat una dintre cele mai profitabile afaceri ale grupului Volkswagen, s-a confruntat în ultimii ani cu un declin sever al marjei de profit, pe fondul dificultăților din China, cea mai mare piață auto din lume.

Publicația Bild anunțase că directorul general, Michael Leiters, intenționează să renunțe până în 2035 la un număr între 5.000 și 6.000 de angajați.

Compania-mamă Volkswagen AG a avertizat că 100.000 de locuri de muncă în întreaga lume ar putea fi desființate în cadrul grupului.

Volkswagen este sub presiune din cauza cererii slabe din Europa, a majorării costurilor în urma introducerii taxelor vamale americane și a tranziției costisitoare la vehicule electrice (EV), toate acestea afectând câștigurile.

De altfel, constructorul a anunțat planuri de a elimina 50.000 de locuri de muncă în Germania, până în 2030, inclusiv 35.000 la marca principală Volkswagen și restul la filiale, precum Audi și Porsche. Peste 37.000 de angajați au semnat, deja, acorduri de plecare voluntară.

După scăderea profitului în trimestrul al doilea, Volkswagen și-a revizuit în scădere previziunile de vânzări pentru întregul an 2026, anticipând acum un declin de până la 3%. Comparativ, în prognoza anterioară, compania miza pe o creștere a veniturilor de până la 3%.

Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley, dar și camioanele MAN și Scania.