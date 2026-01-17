Porsche anunță un declin al vânzărilor globale de 10% în 2025

Producătorul de automobile sport Porsche AG a raportat vineri o scădere de 10% a vânzărilor pe plan mondial, în 2025, pe fondul condițiilor dificile de pe piața auto și a concurenței strânse, transmite DPA.

Porsche, o subsidiară a grupului Volkswagen, a vândut anul trecut 279.400 mașini sport și vehicule de teren.

În China, cea mai mare piață auto din lume, vânzările au scăzut cu 26% în 2025, la 41.900 vehicule, al patrulea declin anual consecutiv, de la cele 95.700 unități livrate în 2021.

Fostul șef, Oliver Blume, declarase de câteva ori anul trecut că piața pentru produsele de lux din China aproape s-a prăbușit, pe fondul reticenței consumatorilor de a cheltui, ca o consecință a crizei imobiliare a țării.

În Germania, vânzările au scăzut cu 16%, iar în restul Europei cu 13%, în timp ce ușoare scăderi au fost raportate în Africa, America Latină, Australia, Japonia și Coreea de Sud.

În America de Nord, cea mai importantă piață a Porsche, vânzările au fost stabile comparativ cu 2024, în pofida taxelor vamale fiind livrate aproximativ 86.200 vehicule.