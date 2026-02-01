Povestea locului în care designul românesc se întâlnește cu cafeaua de specialitate

Cu o investiție inițială de 40.000 de euro, un concept store cu cafenea lansat în 2023 a ajuns, în doar doi ani, la o cifră de afaceri estimată la 200.000 de euro. Evoluția Maiastra, ideea inedită pe care Vlad Lazăr a adus-o în businessul românesc, vine într-un context complicat pentru micii antreprenori din HoReCa și retail, dar confirmă că există loc pe piață pentru proiecte de nișă, construite cu o identitate clară, multă implicare și un atent control al costurilor.

Parcursul profesional al lui Vlad Lazăr nu urmează traseul clasic al antreprenorilor din HoReCa. A absolvit Universitatea Politehnică din București în 2003, iar următorii 13 ani i-a petrecut activând în zona de vânzări de piese și utilaje auto, într-una dintre cele mai mari companii din domeniu din România. Experiența din corporate, i-a construit o bază solidă: a înțeles cum funcționează un business la scară mare și a învățat disciplina necesară pentru a se descurca pe cont propriu. „A fost o școală bună de business, dar simțeam nevoia unei schimbări. În 2016 m-a atras mirajul HoReCa și am testat diverse idei, de la cafenele la producție de tricouri. Ideea Maiastra a venit din pasiunea mea pentru fashion și design, combinată cu o observație pragmatică: Bucureștiul duce lipsă de spații dedicate creatorilor români, comparativ cu vestul Europei”, spune Vlad Lazăr. Când a găsit spațiul, la etajul doi al unei clădiri din centrul Bucureștiului, și-a dat seama că poate face acolo un magazin cu design românesc, completat de o cafenea: un loc în care oamenii să vină special, nu doar „în trecere”, „un refugiu pentru autenticitate într-un oraș dominat de lanțurile comerciale globale”. A ales să evite zona de e-commerce și să mizeze pe experiența din locație: contact direct cu clienții, produse văzute și atinse pe loc, atmosferă, conversație. „Misiunea noastră este să oferim o experiență autentică, nu doar un produs. Am evitat zona de online pentru că țin mult la interacțiunea fizică. Vreau ca Maiastra să fie o alternativă la comerțul impersonal, un loc unde, dacă ești turist sau localnic, să poți bea o cafea bună și să descoperi creativitatea românească într-un cadru liniștit, atipic pentru agitația centrului”, mărturisește antreprenorul. Această viziune spune el că se reflectă în fiecare detaliu al businessului său, de la selecția atentă a pieselor de design românesc expuse, până la serviciile pe care antreprenorul însuși le oferă, fiind prezent zilnic în Maiastra. Atât ca barista, cât și din rolul de consultant de vânzări.

Provocări clasice pentru un business inedit

Activitatea antreprenorială a lui Vlad Lazăr se desfășoară pe două direcții complementare. Prima este concept store-ul și cafeneaua, iar cea de-a doua este organizarea de târguri și evenimente pop-up în clădirile de birouri, prin care produsele micilor creatori români ajung direct la publicul corporate. Cea mai mare provocare este totuși să facă cunoscută o locație care nu are toate atuurile unui business clasic din HoReCa sau retail. „Lupta se dă cu vizibilitatea și mentalitatea. Fiind situați la etajul 2, deși spațiul este central și foarte cozy, nu beneficiem de traficul pietonal stradal. Trebuie să convingem clientul să urce, să ne caute.” Pe lângă partea logistică, spune că există și o problemă de mentalitate, care se vede clar în piață. „Există o presiune pe preț: românii compară adesea designul local cu Fast Fashion-ul din mall-uri sau, la polul opus, preferă brandurile de lux internaționale pentru statut. Designul românesc este la mijloc și necesită educație”, este de părere antreprenorul.

În magazin, cei mai mulți clienți sunt turiști străini, care caută suveniruri și produse românești pe care nu le găsesc în magazinele mari. Mulți ajung la Maiastra din Google Maps și din recenzii, iar faptul că spațiul e la etajul doi nu îi oprește. În schimb, clienții din Capitală vin mai ales pentru cafenea. Îi atrage atmosfera mai liniștită, iar o parte din promovare se face și prin evenimente organizate în clădirile de birouri din zonă.

Lecții costisitoare

În 2025, businessul a intrat într-o etapă nouă. După primul an complet de funcționare, în 2024, când Maiastra a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 150.000 de euro, Vlad Lazăr a decis să se asocieze cu un partener, convins că astfel va crește mai repede. Planul nu a mers. „Ne-am încurcat reciproc. Mi-am luat un partener sperând să dezvoltăm businessul mai repede, dar colaborarea nu a funcționat conform așteptărilor”, spune antreprenorul. A ales, astfel, să cumpere acțiunile partenerului și să continue singur, o decizie care l-a costat, dar care i s-a părut necesară ca să poată duce businessul mai departe în direcția pe care o vrea. „A fost o lecție de business scumpă, dar una din care am învățat cât de important e controlul și o direcție clară”, recunoaște el.

Acesta nu a fost singurul moment delicat din parcursul său antreprenorial. La început, își amintește că a avut și întârzieri mari între momentul închirierii spațiului și deschiderea propriu-zisă. În perioada aceea, cheltuielile „curgeau”, dar încasările nu existau încă, iar presiunea pe buget a fost mare. „Investiția totală a ajuns la aproximativ 70.000 de euro, din economii personale, credite bancare și împrumuturi de la persoane apropiate, iar fiecare lună pierdută a însemnat costuri în plus”, punctează acesta.

În prezent, un lucru care ține costurile sub control la Maiastra este felul în care e organizată activitatea. Vlad Lazăr nu a pariat pe o echipă mare, cu angajați permanenți, ci pe implicarea lui directă și pe colaborări punctuale. „Eu sunt fața businessului: mă găsiți în magazin, eu sunt și barista, eu mă ocup și de vânzare”, spune el. Pentru restul activităților lucrează cu oameni din afara companiei: contabilitate, social media, aprovizionare, în funcție de nevoie, pe proiect sau contract. În felul acesta își păstrează cheltuielile fixe, la un nivel mic, și rămâne conectat direct la clienți și la ce se întâmplă în spațiu.

În 2026, Vlad Lazăr vrea să reducă partea de retail și să crească componenta de evenimente. Magazinul ar urma să fie mai compact, iar locația să fie folosită mai des pentru lansări, ateliere și evenimente private. Investițiile vor merge în dotările necesare pentru acest format. „Pentru viitor, planul este să transformăm locația într-un spațiu versatil pentru evenimente. Voi continua să investesc în logistică pentru a putea găzdui lansări, ateliere sau întâlniri private. Vreau ca magazinul să ocupe un spațiu mai restrâns, dar mai curat, iar accentul să cadă pe închirierea spațiului și crearea de evenimente”, încheie antreprenorul.