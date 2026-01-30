Vouchere de vacanță 2025. Scădere valorică cu 63,8% la emitere și cu 31,53% la decontare

Analiza indicatorilor privind voucherele de vacanță din ultimii doi ani indică o contracție fără precedent a celui mai popular instrument de sprijin din industria turismului, cu un impact major asupra stabilității sectorului turistic românesc.

Datele oficiale furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) confirmă o contracție severă, a pieței voucherelor de vacanță. Conform celor mai rececente date, anul 2025 marchează sfârșitul unei perioade de relativă stabilitate, înregistrând o prăbușire drastică de aproape 64% a emiterii de noi tichete de vacanță față de anul 2024. În ceea ce privește tichetele decontate, se păstrează același raport negativ cu o scădere de aproape -32%.

Radiografia lunii decembrie 2025 subliniază adâncimea acestui declin: din valoarea totală a voucherelor emise, peste 78,033,631.97 milioane lei, decontările efective au reprezentat 42,8765,78.58 milioane lei, în timp ce valoarea voucherelor returnate s-a mărit cu peste 50% ajungând la 4,3767,40.16 milioane lei.

Imaginea completă pentru anul 2025 evidențiază o cădere liberă a tuturor indicatorilor relevanți, confirmând prăbușirea acestui segment de piață:

Emiteri: -63,8%

Decontări: -31,53%

Această reducere drastică a facilităților a permis statului să genereze în anul 2025 o economie bugetară de aproape 250 de milioane de euro. Cu toate acestea, semnalul de alarmă tras de operatorii din turism în repetate rânduri vizează absența totală a unor măsuri compensatorii: nici un leu din această sumă nu a fost redirecționat către promovarea internațională a României sau către proiecte care să susțină investițiile în servicii turistice de calitate. În acest context critic, industria turismului miza pe o alocare de minimum 10% din această economie, pentru campanii de vizibilitate externă și prime de incoming. Aceste valori sunt esențiale pentru atragerea turiștilor străini și compensarea golului lăsat de prăbușirea cererii interne cu tichete de vacanță.

Prăbușirea cu peste 60% a volumului de vouchere de vacanță pentru anul 2025 comparativ cu anul precedent, reprezintă o lovitură directă încasată de industria turismului românesc, reducând semnificativ principalul motor care asigura menținerea activității hotelierilor și agențiilor de turism. Această facilitate nu era doar un simplu beneficiu social, ci un instrument economic strategic, vital pentru păstrarea și îmbunătățirea gradului de ocupare în perioadele critice de extrasezon. Dispariția acestui flux constant de capital forțează operatorii HoReCa să intr-o buclă fără ieșire: o scădere drastică a resurselor pentru investiții, dublată de o presiune inevitabilă asupra prețurilor, necesară pentru a compensa pierderile masive de volum și pentru a ține pasul cu inflația.

„Cifrele anului 2025 ascund o realitate alarmantă: consumul turistic intern a supraviețuit în mare parte datorită voucherelor din trecut, însă rezervele sunt pe sfârșite. Absența unei reîmprospătări corespunzătoare, anunță un blocaj sever în 2026. Dacă din cele 250 de milioane de euro economisite de stat nu sunt direcționate măcar parțial, minim 25 de milioane de euro, către programe de promovare și prime de incoming, riscăm un 2026 extrem de greu, fără pârghii de atragere a turiștilor români sau străini”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și președinte BIBI Group4Travel.

Anul 2026 poate marca relansarea turismului românesc dacă statul tratează voucherele de vacanță ca pe un instrument strategic de stimulare economică. Prin menținerea și majorarea valorii acestora în raport cu prețurile actuale, se poate asigura fluxul de turiști necesar sustenabilității locurilor de muncă și dezvoltării infrastructurii HoReCa. Actualizarea și extinderea acestui sistem ar oferi operatorilor predictibilitatea de care au nevoie pentru a investi în calitatea serviciilor. Un parteneriat solid între mediul de afaceri și stat, bazat pe tichete de vacanță adaptate economic, reprezintă singura soluție reală pentru a evita declinul și pentru a menține unitățile de cazare la standarde înalte de ocupare și performanță.