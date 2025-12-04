Prada plătește aproape 1,4 miliarde dolari pentru achiziționarea Versace

Producătorul italian de articole de lux Prada a finalizat preluarea rivalului Versace de la grupul american Capri Holdings, într-o tranzacție în numerar evaluată la 1,375 miliarde dolari, care aduce laolaltă două dintre cele mai mari nume din sectorul de fashion din Italia, transmite AP.

Înființată în 1978 de stilistul Gianni Versace și fratele său Santo, Versace, cu sediul la Milano, este un nume de referință în moda italiană.

Mult așteptata tranzacție ar urma să relanseze Versace, după performanța mediocră din timpul pandemiei. Fuziunea acestor două mărci legendare va da naștere unui grup de lux italian cu o cifră de afaceri de peste șase miliarde de euro pe an, capabil să concureze mai bine cu giganții sectorului precum LVMH și Kering.

Într-un comunicat, Prada a precizat că achiziția a fost finalizată după obținerea tuturor aprobărilor de la autoritățile de reglementare. În septembrie, Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada. Executivul comunitar a ajuns la concluzia că tranzacția nu ridică probleme de concurență, având în vedere pozițiile limitate pe piață ale societăților care rezultă din tranzacția propusă.

Grupul american de lux Capri Holdings, care deține mărcile Michael Kors și Jimmy Choo, a anunțat că banii vor fi folosiți pentru achitarea datoriei.

Moștenitorul Prada, Lorenzo Bertelli, ar urma să fie președintele executiv al Versace, în plus față de rolurile lui de director de marketing director și șef pe segmentul de sustenabilitate.

Patrizio Bertelli a anunțat că nu se așteaptă să facă schimbări semnificative la Versace, deși a atras atenția că firma, care este printre primele zece cele mai recunoscute mărci din lume, a înregistrat mult timp performanțe reduse pe piață.

În 2018, Capri Holdings a plătit două miliarde dolari pentru Versace dar evoluțiile au fost sub așteptări. Versace a fost responsabilă pentru 20% din veniturile înregistrate anul trecut de Capri Holdings, de 5,2 miliarde de euro.

Grupul Prada a raportat anul trecut o majorare a veniturilor cu 17%, la 5,4 miliarde de euro.

Numele Versace, care își are originea în fondatorul companiei, Gianni Versace, care a fost asasinat în 1997, va fi păstrat. Marca Prada, fondată de doi frați, există din 1913.

Chiar dacă Italia controlează aproape jumătate din producția mondială de articole personale de lux, țara nu are un grup de o mărime comparabilă cu cea a giganților francezi LVMH și Kering. Prada este cel mai mare grup de fashion din Italia cu o capitalizare de piață de aproximativ 14 miliarde de euro, cu mult sub cea a LVMH, proprietarul Louis Vuitton.

De asemenea, veniturile combinate ale primilor cinci jucători italieni de pe piața articolelor de lux (Prada, Moncler, Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli și Ferragamo) sunt mai mici decât vânzările de aproximativ 17 miliarde de euro ale Kering.