Premierul canadian Carney respinge categoric ideea unui acord comercial cu China, după ameninţările lui Trump cu tarife de 100%

Canada nu intenţionează să negocieze un acord de liber schimb cu China, a declarat premierul Mark Carney, pe fondul ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump privind impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile canadiene, transmite CNBC.

Carney a afirmat duminică, în faţa presei, că Ottawa îşi respectă angajamentele din acordul comercial Canada–SUA–Mexic (CUSMA/USMCA) şi că nu va demara negocieri comerciale cu Beijingul fără notificarea prealabilă a Washingtonului şi Ciudad de México.

Declaraţiile vin după ce Trump a avertizat că va taxa cu 100% exporturile Canadei dacă Ottawa ”face o înţelegere” cu China. Într-o postare pe Truth Social, liderul american a acuzat guvernul Carney că ar putea transforma Canada într-un „port de descărcare” pentru produse chinezeşti destinate pieţei americane.

Tensiunile dintre cele două ţări s-au amplificat în ultimele zile, după ce Trump a retras invitaţia Canadei de a se alătura ”Board of Peace”, ca reacţie la discursul lui Carney de la Forumul Economic Mondial, unde premierul a avertizat împotriva ”coerciţiei economice” a marilor puteri, observaţie interpretată la Washington drept un atac indirect.

În paralel, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru ABC News că Statele Unite ”nu pot permite Canadei să devină o poartă de intrare pentru bunuri chinezeşti ieftine”.

Pe 16 ianuarie, Ottawa şi Beijingul au încheiat ”un acord preliminar” prin care ambele părţi reduc anumite tarife. Canada va permite accesul pe piaţă a 49.000 de vehicule electrice chinezeşti pe an cu o taxă redusă la 6,1%, după ce în 2024 majorase tarifele la 100% în acord cu Washingtonul. În schimb, China va diminua taxele pentru o serie de produse agricole canadiene, inclusiv uleiul de rapiţă, pentru care tariful va scădea la 15% începând cu 1 martie.

Carney a precizat că ajustările convenite cu Beijingul reprezintă doar ”corectarea unor probleme apărute în ultimii ani” şi că acordul este ”pe deplin compatibil cu CUSMA”.

În 2025, Trump majorase tarifele pentru unele exporturi canadiene la 35%, de la 25%. Deşi majoritatea bunurilor canadiene sunt scutite de taxe în baza CUSMA, anumite produse, precum oţelul, cuprul şi unele autovehicule, rămân supuse tarifelor americane.