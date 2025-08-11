Premierul României: „Perioada următoare nu va fi cert una foarte bună. Sunt corecţii absolut necesare”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat că perioada care urmează nu va fi bună, dar că greul va trece la finalul anului viitor, atunci când economia îşi va reveni. Bolojan spune că a fost o încetinire a economiei europene faţă de estimărle cu care s-a construit bugetul pentru acest an şi că aceste corecţii care au loc în această perioadă sunt necesare pentru ca România să nu intre în incapacitate de plată.

”Aici nu e vorba de a calcula cu cât vor fi românii mai săraci. Aceste pachete au nişte efecte pe care nu le putem nega. Un efect al creşterii TVA-ului va fi o creştere de preţuri, ceea ce indirect va alimenta uşor inflaţia, deci foarte probabil, faţă de estimările, să spunem, de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate acestui an o inflaţie uşor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu putem nega, care este o realitate de tip european, am avut o încetinire a economiei europene şi faţă de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului de 2,5%, creşterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan a mai spus că perioada ce urmează nu va fi una bună, iar oamenii trebuie să cunoască realitatea.

”Deci, această perioadă ce urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună. Trebuie să discutăm asta şi să le spunem exact asta oamenilor. Este o perioadă în care aceste corecţii sunt absolut necesare, pentru c,ă dacă nu le facem, riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare şi estimarea pe care am făcut-o încă de la preluarea problemelor este că într-un an, un an şi jumătate cel târziu la finalul anului viitor se vor vedea rezultatele acestor măsuri în sensul unei stabilizări economice şi a unei capacităţi de creştere în următorii ani. Acesta este realitatea şi nu are rost să le spun românilor altceva”, a precizat Bolojan.

Premierul a spus că măsurile din pachetul al doilea vor reduce cheltuielile.

”Iar aceste propuneri care fac parte din pachetul 2 vin în întâmpinarea acestor realităţi, în aşa fel încât, pe de o parte, să reducem cheltuieli, să ne creştem venituri acolo unde este cazul, pentru că o componentă importantă ţine de partea fiscală, e o a treia componentă acestui pachet, modificări ale legislaţiei care ţine de insolvenţă, modificări ale legislaţiilor fiscale, în aşa fel încât să existe o capacitate mai redusă de a fugi de plata taxelor, de a ne încasa într-o formă mai bună, taxa pe valoare adăugată şi alte taxe, de a descuraja munca la negru şi acest al treilea pachet de măsuri vine să răspundă acestei necesităţi”, a explicat Bolojan.

Totodată premierul spune că acest al doilea pachet de măsuri va corecta unele nedreptăţi.

”De asemenea, acest pachet vine să corecteze nişte nedreptăţi, nişte acumulări negative care au fost în aceşti ani, cum sunt aspectele care ţin de pensionarea magistraţilor, avem o realitate în România pe care nu o putem nega, că suntem pe penultimul loc din Europa din punct de vedere al populaţiei active. A populaţiei implicate în economie, din cei care sunt abţi de muncă, între peste 55 de ani, practic jumătate din români nu mai sunt implicaţi într-o formă de muncă contractuală, pentru că avem pensionări prea rapide, avem uneori pensii care nu reflectă volumul de muncă pe care l-ai prestat de-a lungul unei scurte cariere şi dacă nu vom avea mai mulţi oameni în piaţa muncii, n-avem cum să ne putem gândi că ne va fi mai bine în anii următori”, a adăugat Ilie Bolojan.

Liderii coaliţiei nu au convenit încă pe cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar.