Președintele European Council for High Ability, în dialog cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României despre viitorul copiilor cu potențial înalt

Copiii cu potențial înalt „se descurcă singuri”. Este unul dintre cele mai persistente mituri din educație, iar cercetările europene îl contrazic ferm.

Într-un interviu realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, președintele ECHA – European Council for High Ability, Dr. Colm O’Reilly, a vorbit deschis despre greșelile frecvente din sistemele educaționale europene și despre ce trebuie schimbat urgent.

ECHA este una dintre cele mai importante organizații europene dedicate cercetării și politicilor pentru copiii cu potențial înalt, reunind specialiști, universități și factori de decizie din mai multe state. Din această poziție, mesajul președintelui său este direct: identificarea și sprijinirea acestor copii trebuie regândite.

„Cercetările arată clar că nu este așa”, spune O’Reilly, referindu-se la ideea că elevii cu potențial ridicat vor reuși oricum, indiferent de sprijinul primit. „Elevii care participă la programe dedicate pentru copii cu potențial înalt au rezultate mai bune decât cei care rămân în curriculumul obișnuit.”

Problema începe chiar de la identificare. În multe sisteme, selecția se face aproape exclusiv pe baza testelor de IQ. O abordare insuficientă, avertizează președintele ECHA.

„A te uita doar la o singură formă de identificare, cum ar fi scorurile IQ… duce cu siguranță la foarte multe rezultate fals negative.” Cu alte cuvinte, numeroși copii talentați rămân în afara programelor speciale pentru că nu se încadrează perfect într-un tipar standardizat.

În acest context, studiul „Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești”, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap, capătă o dimensiune europeană. Cercetarea analizează performanța prin evaluări neurocognitive combinate cu profilare emoțională, urmărind să identifice mecanismele care susțin excelența, dincolo de simpla măsurare a IQ-ului.

„Faptul că există un studiu care combină aceste două dimensiuni… cred că este foarte util”, afirmă președintele ECHA. „Profilul neurocognitiv este foarte interesant. Este mult mai fiabil și mai solid.”

Pentru O’Reilly, intervenția trebuie să înceapă devreme. „Intervenția timpurie este mult, mult mai eficientă decât intervenția târzie.” Dacă potențialul nu este recunoscut și susținut la timp, consecințele nu sunt doar individuale, ci și sociale. „Dacă acești copii nu sunt sprijiniți, este foarte probabil să nu reușească la nivelul la care ar putea.”

Interviul marchează un moment important pentru dialogul european în care este implicată și România. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este afiliată internațional la ECHA și participă la schimbul de bune practici în domeniul susținerii copiilor cu potențial înalt.

Într-o perioadă în care educația este adesea redusă la statistici și examene, mesajul transmis de la nivel european este simplu: talentul nu este suficient. Fără identificare corectă, fără sprijin structurat și fără intervenție timpurie, potențialul se poate pierde.