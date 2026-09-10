Prețul gazelor în Europa este la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lui 2022

Prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană și-au continuat miercuri creșterea, ca reacție la escaladarea situației din Orientul Mijlociu, informează DPA.

Pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022, cotațiile futures la gaze naturale la bursa TTF de la Amsterdam au urcat miercuri până la 79,11 euro pe megawatt-oră (MWh), o creștere cu 1,22% față de ziua precedentă.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran pentru controlul Strâmtorii Ormuz a escaladat recent. Armata americană susține că a avariat cinci petroliere iraniene și a scufundat unul dintre ele, ca represalii pentru atacurile Teheranului asupra unei nave de război americane.

La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției din Iran (CGRI) a răspuns cu atacuri puternice cu rachete împotriva Iordaniei, un aliat al SUA. Agenția de știri iordaniană Petra a relatat că forțele de apărare au interceptat 20 de rachete balistice.

După ultima creștere, prețurile angro la gaze naturale sunt acum mai mari decât erau la începutul conflictului iranian, când cotațiile au trecut, pentru scurt timp, peste pragul de 70 de euro pe megawatt-oră (MWh) în luna martie.

Comparativ, în 2022, cotațiile la gaze au crescut, temporar, peste pragul de 300 de euro pe megawatt-oră (MWh), după reducerea aprovizionării cu gaze naturale rusești, din cauza războiului din Ucraina.

Acum, principalul factor care stă în spatele creșterii prețurilor la gaze este îngrijorarea că aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate (GNL) din zonele de producție din Golful Persic ar putea fi blocată permanent, deoarece nu există semnale referitoare la o redeschidere durabilă a Strâmtorii Ormuz.

Analiștii nu se așteaptă la o inversare a tendinței pe piața gazelor.

‘În Asia, se preconizează o iarnă mai rece din cauza fenomenului meteorologic El Nino, ceea ce ar putea însemna o cerere mai mare de GNL acolo’, a declarat Norman Liebke, analist la Commerzbank.

În Europa, unde nivelurile de umplere a depozitelor de gaze sunt scăzute, cererea de GNL va rămâne, de asemenea, ridicată, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari, a spus analistul.