Preţul gazului european creşte cu 30% după creşterea istorică a preţului petrolului

Preţul gazului european a crescut cu aproximativ 30% luni, în urma creşterii preţurilor petrolului, pe o piaţă agitată de prelungirea războiului din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz şi daunele aduse infrastructurii energetice, relatează AFP.

La scurt timp după începerea tranzacţionărilor, la ora 07:00 GMT (9:00, ora României) , contractul futures al TTF olandez, considerat referinţa europeană, înregistra o creştere de peste 23,63%, ajungând la 66 de euro pe megawatt-oră, după ce a deschis cu o creştere de aproximativ 30%.

Acesta rămâne totuşi încă foarte departe de nivelurile atinse în 2022 la începutul războiului din Ucraina, când a depăşit 300 de euro.