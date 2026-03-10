Uniunea Europeană are suficient petrol și gaz, dar prețurile sunt un motiv de îngrijorare

Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol și gaze, în pofida perturbării lanțurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters.

‘Suntem mult mai puțin preocupați de securitatea aprovizionării decât suntem de prețurile ridicate la energie’, le-a spus jurnaliștilor Anna-Kaisa Itkonen, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialul a adăugat că statele membre UE dețin stocuri de petrol sau echivalenți care să acopere 90 de zile de consum și nu există semne ale unei situații de urgență.

Itkonen a confirmat că la reuniunea de luni a Grupului statelor puternic industrializate (G7) se va discuta scoaterea de petrol din rezervele de urgență.

Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineață la peste 119 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever piețele energetice și afecta creșterea economiei mondiale.