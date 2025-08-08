Prețurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice

Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculațiilor privind angajamentul președintelui Donald Trump de a lovi comerțul cu energie al Rusiei, dacă vineri nu se ajunge la o încetare a ostilităților, transmite Bloomberg.

La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures la gaze naturale au scăzut cu 1,3%, până la 33,95 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Majorarea stocurilor de gaze în Europa a atenuat în ultimele săptămâni temerile privind riscurile la adresa aprovizionării, chiar dacă termenul limită pentru un armistițiu se apropie.

Președintele Donald Trump a anunțat că va impune sancțiuni Rusiei și partenerilor săi comerciali dacă Moscova nu ajunge la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, reducând pe 29 iulie acest termen la 10 zile, cu 8 august ca dată limită.

‘Dacă se ajunge la termenul limită și Rusia nu a acceptat o încetare a focului, vor exista sancțiuni. Dar (Moscova) pare destul de bine pregătită pentru a evita sancțiunile. Sunt oameni isteți și destul de pricepuți în a le eluda’, a declarat duminică Donald Trump.

Acesta a amenințat că va impune taxe vamale secundare țărilor care continuă să facă comerț cu Rusia, precum China și India. Întrebat marți la Casa Albă dacă va impune taxe suplimentare de 100%, Donald Trump a răspuns că ‘niciodată nu a vorbit de procent, dar vom face multe lucruri în acest sens’. ‘Avem o întâlnire cu Rusia mâine. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom lua această decizie atunci’, a declarat oficialul american.

Impunerea de taxe ar limita potențial aprovizionarea globală cu energie și ar intensifica concurența în Europa. Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit miercuri dimineața la Moscova pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, în încercarea de a opri conflictul.

Deși orice acțiuni legate de Rusia este puțin probabil să aibă un impact direct asupra situației gazelor în Europa, traderii sunt în alertă în privința amenințărilor la adresa aprovizionării globale. Continentul caută să își asigure o cantitate suficiente de gaze pentru a le stoca înaintea scăderii temperaturilor.

Livrările de la principalul furnizor – Norvegia – sunt aproape de capacitatea maximă, înaintea lucrărilor de mentenanță programate spre finalul acestei luni, iar fluxurile de gaze naturale lichefiate (GNL) sunt peste media sezonieră.