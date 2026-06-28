Prețurile produselor agricole au crescut cu 0,26% în aprilie 2026 vs aprilie 2025

Prețurile produselor agricole au crescut cu 0,26% în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, pe fondul scumpirii produselor animale cu 12,45%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

‘Această creștere s-a datorat produselor vegetale ale căror prețuri au avut o contribuție de -3,03 puncte procentuale la evoluția pe ansamblu a prețurilor produselor agricole. Produsele de origine animală au participat la această evoluție a prețurilor cu 3,29 puncte procentuale’, se arată în buletinul statistic al prețurilor publicat recent.

Prețurile produselor vegetale au scăzut cu 4,12%. Această evoluție a prețurilor înregistrată pe total produse vegetale în luna aprilie 2026, față de aceeași lună a anului precedent, a fost determinată în principal, de scăderea prețurilor la varza de toamnă (-30,10%), cartofi (-27,94%), grâu (-9,25%), morcovi (-9,13%), varză timpurie și de vară (-9,07%), porumb boabe (-6,65%) și ceapă uscată (-5,89%).

Creșteri ale prețurilor au fost consemnate la mere de masă, cu 25,37%, rapiță, cu 14,79%, floarea soarelui, cu 11,43%, orz și orzoaică, +6,63%, fasole boabe, cu 5,51%, soia cu 1,95%.

În ceea ce privește prețurile produselor animale, acestea au crescut cu 12,45% în aprilie 2026, raportat la aprilie 2025. Evoluția acestor prețuri s-a datorat în principal creșterii prețurilor la carne de ovine – în greutate vie cu 34,67%, ouă de găină cu 24,07%, carne de bovine – în greutate vie cu 21,01%, miere de albine cu 10,83%, carne de pasăre – în greutate vie cu 10,18%, lapte de vacă cu 1,62%. Scăderi ale prețurilor au fost la carne de porcine – în greutate vie (-7,04%).

Rata inflației în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului 2025 a fost 10,7%.

Prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 7,4%, cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu 12,0%, iar tarifele serviciilor s-au mărit cu 13,0%. În cadrul grupei de mărfuri alimentare, creșteri de prețuri s-au înregistrat pentru următoarele mărfuri: cacao și cafea (+22,5%), ouă (+14,8%), zahăr, produse zaharoase și miere de albine (+11,1%), fructe și conserve din fructe (+9,6%), pâine, produse de franzelărie și specialități (+9,0%), băuturi alcoolice (+7,9%), pește și conserve din pește (+7,6%), lapte și produse lactate (+6,9%), alte produse alimentare (+6,7%), carne, preparate și conserve din carne, ulei, slănină, grăsimi (+6,0%), alte legume și conserve de legume (+4,9%). Au scăzut prețurile pentru cartofi (-11,7%), fasole boabe și alte leguminoase (-4,3%), produse de morărit (-3,8%).