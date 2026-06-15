Producția industrială a scăzut în primele patru luni cu 2,2%

Producția industrială a scăzut, în primele patru luni din acest an comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută, cu 2,2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 2,6%, arată datele publicate, luni, de Institutul Național de Statistică (INS).

Declinul producției industriale în perioada ianuarie – aprilie 2026 a fost generat de scăderile înregistrate de industria prelucrătoare (-3,5%) și industria extractivă (-1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 5,7%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada menționată, a fost mai mică cu 2,6%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4%) și industria extractivă (-1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 5,3%.

În luna aprilie 2026, producția industrială (serie brută) a scăzut față de luna precedentă cu 10,3%, ca efect al scăderilor din cele trei sectoare industriale: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-14,2%), industria prelucrătoare (-9,9%) și industria extractivă (-7,8%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mare față de luna precedentă cu 1,5%. Industria prelucrătoare a crescut cu 2%, în timp ce industria extractivă și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 2,9%, respectiv cu 0,4%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 3%, ca urmare a scăderilor industriei prelucrătoare (-4%) și industriei extractive (-0,9%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 3,4%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-4,3%) și industriei extractive (-1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 3,5%.