Producția internă de energie a scăzut cu 2,1%, în primele două luni (INS)

Producția internă de energie a României a scăzut cu 2,1% în primele două luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 1,2 %, iar cele de energie electrică au crescut cu 2,8%, față de același interval din 2025.

Principalele resurse de energie primară au totalizat 5,274 milioane de tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 62.400 tep, în timp ce producția internă a însumat 2,688 milioane tep, în scădere cu 56.500 tep (-2,1%), iar importul a fost de 2,586 milioane tep, în scădere cu 5.900 tep (-0,2%).

Datele INS relevă faptul că, în această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 12,138 miliarde kWh, în creștere cu 326,2 milioane kWh, de la un an la altul.

În același timp, producția din termocentrale a ajuns la 3,484 miliarde kWh, în scădere cu 240,6 milioane kWh (-6,5%).

De asemenea, producția din hidrocentrale a fost de 2,497 miliarde kWh, în creștere cu 796,6 milioane kWh (+46,8%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 1,878 miliarde kWh, în scădere cu 61,3 milioane kWh (-3,2%).

În plus, în primele două luni ale anului în curs, producția din centralele electrice eoliene s-a situat la 1,361 miliarde kWh, în creștere cu 351,4 milioane kWh, timp în care energia solară produsă în instalații fotovoltaice a fost de 323,2 milioane kWh, în scădere cu 36,2 milioane kWh.

Totodată, consumul final de energie electrică în această perioadă s-a ridicat la 8,783 miliarde kWh, cu 0,8% mai mic în comparație cu perioada ianuarie – februarie 2025, consumul final de energie electrică în economie a crescut cu 0,3%, iluminatul public s-a majorat cu 2,9%, iar consumul populației s-a diminuat cu 4,4%.

Conform statisticii oficiale, exportul de energie electrică a fost de 2,122 miliarde kWh, în creștere cu 155,9 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 1,233 miliarde kWh, cu 236,9 milioane kWh mai mult, de la un an la altul.