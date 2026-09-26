Program de guvernare: Rectificare bugetară în 30 de zile de la investirea Guvernului

Rectificarea bugetară va fi realizată în 30 de zile de la investirea Guvernului, fără creșterea deficitului peste ținta de 6,2% din PIB în termeni cash, iar bugetul pentru anul următor va fi publicat până la 30 noiembrie, prevede Programul de Guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, l-a trimis sâmbătă la Parlament.

Potrivit documentului, adoptarea bugetului în Parlament ar urma să aibă loc până la 31 decembrie 2026.

Programul de guvernare menționează că TVA se va reduce de la 21% la 19% imediat ce România își va permite. De asemenea, cota unică se menține și va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, fără amânare.

Totodată, documentul menționează că nu vor fi impozite noi. ‘Deficitul scade pe traiectoria asumată cu Comisia Europeană, fără impozite noi: prin cheltuieli mai puține și mai bine țintite, colectare mai bună, bugete construite pe rezultate și fonduri europene care înlocuiesc împrumuturile’, se arată în textul citat.

Documentul vorbește și despre dividendul reformei și anunță că, de la 1 iulie 2027, după atingerea țintei de deficit pentru 2026, jumătate din economiile certificate ale reformei statului și din veniturile suplimentare din colectare se întorc în economie prin reducerea taxării muncii, iar cealaltă jumătate reduce deficitul. Suma se va stabili anual în legea bugetului, pe baza execuției, și se publică împreună cu destinația fiecărei economii.

Programul prevede, deopotrivă, indexarea pensiilor și alocațiilor în 2027, cu menținerea traiectoriei de deficit și cu avizul Consiliului Fiscal.

Pe de altă parte, se are în vedere reformarea ajutoarelor sociale, printr-o condiționare a beneficiilor pentru persoanele apte de muncă de participarea la muncă sau formare.

În total, Programul de Guvernare propus de Siegfried Mureșan conține 28 de capitole și 372 de măsuri care vizează reforma administrației centrale și locale, companiile de stat, stimularea economiei și a muncii, ajutoare de stat, energie, consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii, finanțe publice echilibrate, legea salarizării unice, analiza și prioritizarea proiectelor de investiții, sănătatea, finalizarea reformei pensiilor speciale, justiție și stat de drept, reziliență democratică și coeziune socială, digitalizarea și inteligența artificială, România pro-europeană și transatlantică, educația și cercetarea, agricultura, transporturile și infrastructura, dezvoltarea, lucrările publice și administrația, fondurile europene, mediu, ape și păduri, muncă, locuire și protecție socială, cultură, afaceri interne și siguranță publică, apărare, culte și minorități naționale, diaspora și românii de pretutindeni și reforma și controlul democratic al serviciilor de informații.