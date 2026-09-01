PSD a decis să își asume responsabilitatea guvernării. Nu va vota un guvern din care nu face parte

Consiliul Politic Național al PSD a adoptat, luni, la Sinaia, rezoluția ‘Asumarea responsabilității guvernării de către PSD’.

‘Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat reafirmă că România are nevoie urgentă de un Guvern legitim, cu puteri depline, care să aibă capacitatea de a lua deciziile necesare în actualul context economic și social. Partidul Social Democrat își asumă pe deplin responsabilitatea de a participa la formarea și susținerea unui guvern care să răspundă intereselor României și ale românilor. În consecință, Partidul Social Democrat va susține: formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forțe politice care sunt dispuse să participe responsabil la guvernare’, se arată în document.

Potrivit sursei citate, PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

‘Partidul Social Democrat este pregătit să negocieze și să construiască majorități parlamentare în jurul acestor obiective, să discute cu toate forțele politice democratice din Parlament și să găsească soluțiile necesare pentru ca România să depășească actuala criză politică’, precizează social-democrații.