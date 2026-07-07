Radu Miruţă: SAFE a repus în mişcare fabrici pe care guvernele României le-au lăsat în uitare şi le oferă şansa să renască prin retehnologizare

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a vizitat, luni, în Turcia, o platformă industrială unde se produce, sub coordonarea statului şi în parteneriat cu sectorul privat, tehnică aeronautică militară. El anunţă că, în luna septembrie, va avea loc în România o întâlnire între companii şi oficiali români şi turci din domeniile militar şi al industriei de apărare. ”SAFE a repus în mişcare fabrici pe care guvernele României le-au lăsat în uitare şi le oferă şansa să renască prin retehnologizare”, a transmis ministrul interimar al Apărării, adăugând că industria românească de apărare se poate redresa într-un timp relativ scurt.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţă, luni, că, în marja summitului NATO de la Ankara, a vizitat Turkish Aerospace Industries, o platformă industrială cu o amprentă la sol de un milion de metri pătraţi, unde Turcia produce, sub coordonarea statului şi în parteneriat cu sectorul privat, tehnică aeronautică militară.

„România are deja câteva proiecte comune cu Turcia în domeniul industriei de apărare, iar această colaborare poate fi extinsă. Astăzi am convenit cu prof. Haluk Görgün, coordonatorul industriei de apărare din Turcia, organizarea, în luna septembrie, a unei întâlniri între companii şi oficiali români şi turci din domeniile militar şi al industriei de apărare”, anunţă Miruţă.

Potrivit acestuia, „Turcia a înţeles că dependenţa de importuri reprezintă un risc strategic şi a investit consecvent în construirea unei industrii naţionale de apărare”, iar rezultatele se văd: o strategie începută în 2004 şi accelerată după 2016 a transformat această industrie într-una competitivă la nivel internaţional.

„Este încă o dovadă că măsura pe care am introdus-o prin SAFE trebuia adoptată cu mult timp în urmă: condiţionarea achiziţiilor de realizarea producţiei în România. SAFE a repus în mişcare fabrici pe care guvernele României le-au lăsat în uitare şi le oferă şansa să renască prin retehnologizare. Dacă vom avea o strategie naţională de apărare susţinută de toate partidele şi un management profesionist în companiile de stat, industria românească de apărare se poate redresa într-un timp relativ scurt”, este de părere ministrul interimar al Apărării.

Acesta precizează că, după 35 de ani, s-au făcut primii paşi: „Important este să nu ne oprim aici. România are capacitatea de a produce din nou”.