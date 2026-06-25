Rădulescu(BNR): Obiectivul trebuie să fie reducerea deficitului public. O facem de bunăvoie sau ne îndreptăm către modelul grecesc

Principalul obiectiv al țării, în acest moment și în viitor, trebuie să fie reducerea deficitului public fie de bunăvoie, fie ne îndreptăm către modelul grecesc, a afirmat Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, la un eveniment de specialitate.

‘În momentul de față și în viitorii ani principalul obiectiv trebuie să fie reducerea deficitului public. Acesta trebuie să fie ținta cea mai importantă a României. Avem două variante: o facem de bunăvoie, ordonat, cu scăderi mici ale producției sau cu creșteri lente, așa cum pare că începem să ne îndreptăm spre o stabilizare a economiei sau avem modelul Grecia, pentru că suntem foarte aproape de asta, deși grecii au ajuns acolo de la 250% din PIB, față de noi cu 65% din PIB. Dacă politicienii spun că trebuie să reducem inflația și să mărim salariile și pensiile, asta arată, dincolo de analfabetism, o carență de a înțelege lumea în care trăim’, a spus Rădulescu.

Potrivit acestuia, problema reducerii deficitului bugetar este extrem de importantă.

‘Deficitul bugetar reprezintă elefantul din magazinul de porțelan. Chestiunea este de o seriozitate pe care cred că sunt destul de mulți cei care nu reușesc să o perceapă cât de cât. Acum 20 de ani, datoria publică a României era de 11,6% din PIB. Acum am depășit 60% din PIB. Ce am făcut cu banii ăștia? Nimic. Nu au fost decât bani aruncați pe fereastră. Este adevărat că în acest interval de timp am avut un progres extraordinar instituțional, am avut foarte multe legi adoptate, reglementări, inclusiv la Banca Națională. După ce am aderat la UE, lucrurile s-au schimbat în mod radical în materie de abordare. Am avut o ancoră de care să ne ținem de fiecare dată. Cu toate acestea, societatea a decis să trăiască mai bine decât produce și asta s-a întâmplat. Salariile și pensiile au crescut mai repede decât a crescut producția și decalajul între cele două a fost din ce în ce mai pronunțat. O vreme, lucrul acesta n-a fost rău. A fost bun pentru că în 2006 eram la 39% din PIB-ul pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Acum, suntem la dublu, la 78%’, a explicat consilierul.

El spune că o perioadă de timp creșterea consumului a fost benefică.

‘O vreme, această politică de a permite creșteri ale consumului mai mari decât creșterea producției a fost suportabilă și benefică atâta timp cât am avut modificări instituționale și legislative care au dus la o societate mai incluzivă’, a explicat Rădulescu.

Acesta a menționat că, în prezent, România se împrumută la dobânzi foarte mari.

‘Avem anul acesta 3% din PIB dobânzi la datoria publică. Asta înseamnă mai mult decât toate cheltuielile de învățământ. Înseamnă o autostradă în fiecare an pe care plătim numai dobânzi. În momentul de față cu 60% din PIB datorie publică, plătim dobânzi mai mari decât plătește Franța, care are 120% din PIB datorie publică. De ce? Pentru că noi ne împrumutăm la dobânzi duble față de Franța. (…) În momentul în care îți propui în anul 2023 cu 7% deficit din PIB se ajungi în 2024 la 5% din PIB și ceea ce faci este să crești cu două procente deficitul ți-ai ruinat posibilitatea de a te împrumuta în condiții cât de cât decente’, a subliniat finanțistul.

În context, Rădulescu a avut aprecieri pozitive la politica guvernamentală din ultimul an.

‘Este o performanță extraordinară să pleci de la un deficit de aproape 8% în anul anterior și să ajungi în patru luni din acest an la numai 1,17%. Este o performanță, categoric o performanță, care ar fi putut să se traducă într-o reducere abruptă a costului împrumuturilor externe. Nu s-a întâmplat asta! De ce? Din cauza crizei politice? Această criză politică nu ne preocupă numai din cauza faptului că nu avem un guvern care să ia decizii importante ci pentru că există riscul ca un nou guvern să pornească iarăși pe calea cealaltă, să-și imagineze că putem ‘să ne dăm în bărci’! Am reușit să reducem puțin deficitul, gata, ajunge, nu ne mai obosim, e bine să trăim foarte bine astăzi și vedem ce se va întâmpla mâine’, a subliniat Eugen Rădulescu.

Acesta a participat la lansarea primei ediții a cercetării sociologice ‘INDEXUL Newmoney.ro – INSCOP, cu tema ‘România între incertitudini și speranță’, care a avut loc la Academia de Studii Economice, în cadrul conferinței NewMoney.talks / Punctul de inflexiune organizată de newmoney.ro și Informat.ro, cu sprijinul INSCOP, Strategic Thinking Group.