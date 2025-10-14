Rafila: Congresul PSD va fi pe data de 7 noiembrie; noua echipă de conducere va avea cinci prim-vicepreședinți

Social-democratul Alexandru Rafila a declarat luni că data Congresului PSD a fost stabilită pentru 7 noiembrie, iar echipa de conducere va fi alcătuită din președinte, cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 vicepreședinți pe diverse domenii de activitate.

‘Astăzi a fost ședința Comitetului Politic Național a Partidului Social Democrat. Principala decizie care a fost luată în cadrul acestei ședințe este legată de stabilirea datei congresului, care este pe data de 7 noiembrie. Cu o zi înainte va fi un nou Comitet Politic Național, care să aprobe o serie întreagă de modificări la Statutul partidului, care au fost discutate astăzi și se așteaptă și noi propuneri din partea organizațiilor județene’, a precizat Rafila, la finalul ședinței conducerii PSD care a avut loc la Vila Lac.

El a menționat că a fost stabilit și mecanismul prin care se va organiza congresul, respectiv alegerea unui nou președinte și a echipei de conducere.

‘S-a stabilit că, în afară de președinte, echipa de conducere va cuprinde cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 pe diverse domenii de activitate. Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord și sunt bucuros că principalul mesaj care a reieșit din aceste dezbateri a fost de unitate’, a afirmat Rafila.