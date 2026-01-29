Rata șomajului în România a crescut la 3,29%, în decembrie

Rata șomajului la nivel național a urcat la 3,29% în luna decembrie, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie, numărul șomerilor ajungând la 263.714 de persoane, informează miercuri Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul șomerilor înregistrați, 61.155 au fost șomeri indemnizați și 202.559 neindemnizați. În decembrie 2025, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3.416 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 2.120 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii decembrie se prezintă astfel: 71.012 de șomeri provin din mediul urban și 192.702 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 decembrie 2025 era de 126.571 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era mai mare, respectiv de 137.143 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.829), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (63.334), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (15.758).

Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,53%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,07% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,80 %.