Rata șomajului în România a crescut la 3,35%, în ianuarie 2026

Rata șomajului înregistrat la nivel național la sfârșitul lui ianuarie 2026 a fost de 3,35%, cu 0,06 puncte procentuale mai mare decât în luna anterioară și cu 0,01 puncte procentuale mai mică decât în ianuarie 2025, informează marți Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 268.111 de persoane.

Din totalul șomerilor înregistrați, 63.975 au fost șomeri indemnizați și 204.136 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 2.820 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a fost mai mare cu 1.577 de persoane față de luna precedentă.Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii ianuarie se prezintă astfel: 71.213 de șomeri provin din mediul urban și 195.898 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 ianuarie 2026 era de 128.568 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 139.543 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (65.340), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (64.863), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (15.864).

Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii si cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,24%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,11% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,83 %.