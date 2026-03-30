Rata șomajului la nivel național a scăzut ușor, la 3,34%, în februarie

Rata șomajului înregistrat la nivel național a scăzut la 3,34% la sfârșitul lunii februarie 2026, cu 0,01 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară și decât în luna februarie 2025, a anunțat, luni, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 267.542 de persoane.

Din totalul șomerilor înregistrați, 62.303 au fost șomeri indemnizați, în scădere cu 1.672 de persoane, și 205.239 neindemnizați, în creștere cu 1.103 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, 71.515 de șomeri provin din mediul urban și 196.027 de șomeri din mediul rural.

Numărul șomerilor femei, la 28 februarie, era de 128.493 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 139.049 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40 și 49 de ani (65.282), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (65.893), la polul opus aflându-se persoanele între 25 și 29 de ani (15.850).

‘Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,62%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,39% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,73%’, precizează ANOFM.