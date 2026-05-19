Bitcoin, între riscul prețului de 55.000 dolari și revenirea la peste 90.000 dolari

Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului și ritmul fluxurilor instituționale către active digitale sunt printre principalii factori care pot influența direcția Bitcoin și Ethereum în lunile următoare, indică o analiză Bitget, dată marți publicității.

”Scenariul pentru finalul acestui trimestru al anului 2026 rămâne în strânsă dependență de evoluțiile geopolitice. Dacă tensiunile din Iran se prelungesc și afectează și mai mult aprovizionarea cu petrol a Asiei, prețul petrolului Brent s-ar putea menține peste 120 de dolari pe baril, ceea ce alimentează așteptări inflaționiste și o lichiditate macroeconomică mai restrictivă. Într-un astfel de context, activele cripto ar putea resimți presiuni suplimentare, iar Bitcoin (BTC) ar putea testa zona de 55.000 de dolari, în timp ce Ethereum (ETH) ar putea coborî spre 1.500 de dolari”, spune directorul general al platformei Bitget, Gracy Chen.

Pe de altă parte, o detensionare rapidă sau progrese diplomatice ar putea îmbunătăți sentimentul investitorilor și lichiditatea din piață. În acest scenariu, Bitcoin ar putea urca la peste 90.000 de dolari, Ethereum ar putea ajunge în zona de 2.700 – 2.800 de dolari, iar XRP ar putea depăși pragul de 1,80 dolari.

Astfel, intervalele estimate de Bitget până la finalul T2 din 2026 sunt de 55.000 – 94.000 de dolari pentru Bitcoin, 1.500 – 2.800 de dolari pentru Ethereum și 1,00 – 1,80 dolari pentru XRP.

”Dincolo de volatilitatea imediată, piața criptomonedelor este influențată de factori structurali. Adopția instituțională, intrările în ETF-uri, trezoreriile corporative și tokenizarea activelor din lumea reală contribuie la consolidarea cererii și la creșterea lichidității. În paralel, stablecoin-urile își întăresc rolul în infrastructura financiară digitală, fiind utilizate tot mai mult pentru plăți, transferuri și decontări rapide”, explică Gracy Chen.

Condițiile macroeconomice rămân, însă, decisive. Posibila relaxare a dobânzilor, inflația persistentă și schimbările de lichiditate la nivel global pot amplifica mișcările din piață. În același timp, progresele de reglementare și convergența dintre inteligența artificială și industria cripto adaugă noi surse de interes pentru investitori.

”O posibilă încetare a focului sau o detensionare în Orientul Mijlociu ar putea reduce primele de risc geopolitic și ar putea susține activele de tip risk-on, precum Bitcoin. Totuși, un astfel de eveniment nu ar fi suficient, de unul singur, pentru a declanșa o nouă piață ‘bull’. Pentru o tendință ascendentă durabilă, piața are nevoie de catalizatori mai mari, precum fluxuri instituționale constante, claritate de reglementare și o lichiditate globală mai favorabilă”, relevă analiza.

În Statele Unite, dezbaterea privind Legea Clarity continuă să fie urmărită atent de investitori. Proiectul se confruntă cu provocări în Senat, în special în ceea ce privește prevederile legate de randamentele stablecoin-urilor și preocupările sectorului bancar. Deși recentele acorduri provizorii între senatori și Casa Albă indică unele progrese, calendarul adoptării rămâne incert.

Potrivit Bitget, șansele ca această reglementare să fie adoptată în 2026 par moderate, posibil în jur de 40-60%, în funcție de dinamica discuțiilor din comisiile legislative. În acest context, reglementarea devine mai mult decât un cadru juridic. Ea funcționează ca infrastructură de încredere pentru următoarea etapă de dezvoltare a pieței, mai ales în zone precum custodia, stablecoin-urile, tokenizarea activelor și accesul instituțional la instrumente digitale.

Ciclicitatea tradițională a Bitcoin, asociată evenimentelor de halving (înjumătățirea recompensei primite de mineri pentru validarea tranzacțiilor și securizarea rețelei, ce are loc automat la fiecare 4 ani, scopul principal fiind controlul inflației și limitarea ofertei totale – n. r.), este tot mai mult influențată de fluxurile instituționale prin ETF-uri, care depășesc presiunea de vânzare a minerilor și mută piața către o logică determinată de lichiditate, politici monetare și reglementare. Deși halving-urile rămân relevante pentru oferta pe termen lung, evoluția Bitcoin în 2026 depinde mai mult de fluxurile de capital, apetitul global pentru risc și claritatea cadrului de reglementare decât de repetarea ciclurilor istorice, spune analiza.

Pe termen mediu, această schimbare indică o maturizare a pieței. Bitcoin este influențat într-o măsură tot mai mare de factorii care modelează și alte clase de active, precum lichiditatea, dobânzile, riscul geopolitic și poziționarea instituțională, dincolo de mecanismele interne ale ecosistemului crypto.

”Așadar, al doilea trimestru al anului 2026, se conturează ca o perioadă de test pentru piața activelor digitale. Geopolitica, prețul petrolului, fluxurile ETF, reglementarea și condițiile macroeconomice pot crea atât presiuni descendente, cât și oportunități de revenire rapidă”, adaugă Gracy Chen.

