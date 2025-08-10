Rogobete: România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în județul Galați, că România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galați e un exemplu de performanță.

‘România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR – iar Galațiul este un exemplu de performanță, ambiție și angajament față de viitor. La Galați, ceea ce altădată părea imposibil devine realitate: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secții digitalizate și cabinete de medicină de familie aduse la cele mai înalte standarde. Toate acestea – prin peste 150 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri locale și o viziune clară, cu respect pentru oameni. Sunt finanțate ambulatorii moderne, echipamente de înaltă performanță, secții de terapie intensivă neonatală, infrastructură pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea completă a sistemului sanitar’, a transmis ministru într-o postare pe Facebook.

Acesta a fost sâmbătă la mai multe unități sanitare din Galați.

‘La Spitalul Județean ‘Sf. Apostol Andrei’ – dotări moderne și lucrări pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale. La Spitalul de Boli Infecțioase și la Spitalul pentru Copii ‘Sf. Ioan’ – investițiile sunt aproape finalizate. La Spitalul Municipal ‘Anton Cincu’ Tecuci – lucrări pentru reducerea infecțiilor și digitalizare, iar Ministerul Sănătății va sprijini dotarea cu echipamente medicale moderne. Cabinetele de medicină de familie – dotate sau renovate, sprijin direct pentru medici și pacienți. Toate spitalele importante din județ – de la Galați la Tecuci și Târgu Bujor – incluse în valul de modernizare’, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a adăugat că este alături de toți medicii de bună-credință și de cei care se comportă cu respect față de pacienți. Ministrul spune că pacienții trebuie să fie auziți, iar părerea lor trebuie să conteze în felul în care este organizat sistemul sanitar.