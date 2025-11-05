România a ajuns la un grad de absorbție de peste 95% din fondurile europene alocate prin PNDR 2014-2020

România a ajuns la un grad de absorbție de 95,16% din fondurile europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, iar valoarea totală a plăților a depășit 12 miliarde de euro, a anunțat miercuri ministerul de resort.

‘România continuă să fie un exemplu de performanță în absorbția fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale. Fermierii români, procesatorii și beneficiarii PNDR au demonstrat că știu să investească eficient, în proiecte care generează locuri de muncă, valoare adăugată și competitivitate pentru produsele românești’, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, citat într-un comunicat transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurală (MADR).

Potrivit instituției, valoarea totală a plăților efectuate și transmise la Comisia Europeană până la 30 iunie 2025, completată de plățile realizate în perioada 1 iulie – 30 octombrie 2025, precum și de solicitările aflate în curs de procesare la 3 noiembrie 2025, se ridică la 12,08 miliarde euro, dintr-un total alocat de 12,7 miliarde euro.

În același timp, APIA a menținut un ritm constant al plăților către fermieri, contribuind la stabilitatea financiară a sectorului agricol și la creșterea gradului general de absorbție a fondurilor europene gestionate de MADR.

Reprezentanții MADR subliniază că, pe măsură ce PNDR 2014-2020 se apropie de final, eforturile se concentrează pe închiderea eficientă a programului și pe implementarea rapidă a intervențiilor din Planul Strategic PAC 2023-2027, care aduce noi finanțări europene pentru procesare, irigații, energie regenerabilă, digitalizare și tinerii fermieri.

‘Performanța în absorbția fondurilor europene confirmă faptul că agricultura românească este pe direcția corectă. Vom continua să susținem investițiile în mediul rural și să accelerăm implementarea Planului Strategic, pentru ca fiecare euro disponibil să ajungă în economia reală’, a adăugat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

Printre măsurile cu cel mai mare impact în implementarea PNDR 2014-2020 se numără: Submăsura 4.1 – ‘Investiții în exploatații agricole’, prin care au fost sprijinite proiecte pentru modernizarea fermelor și dotarea acestora cu utilaje și tehnologii performante; Submăsura 4.2 – ‘Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole’, destinată dezvoltării unităților de procesare din sectorul laptelui, cărnii, cerealelor, legumelor și fructelor; Submăsura 6.1 – ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’, care a încurajat implicarea tinerilor în agricultură și consolidarea exploatațiilor nou-înființate; Submăsura 7.2 – ‘Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică’, prin care au fost susținute proiecte pentru drumuri comunale, rețele de apă și canalizare, precum și alte investiții esențiale pentru mediul rural; Submăsura 4.3 – ‘Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice’, cu accent pe reabilitarea sistemelor de irigații și îmbunătățirea accesului la terenurile agricole.