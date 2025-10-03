România a avut în luna august o rată a șomajului similară cu cea din UE

Rata șomajului în zona euro a crescut ușor, cu 0,1 puncte procentuale, în luna august, comparativ cu iulie, până la 6,3% din populația activă, în timp ce în Uniunea Europeană a rămas stabilă la 5,9%, arată cifrele publicate joi de Eurostat.

Potrivit Eurostat, în România rata șomajului a crescut până la 5,9% din populația activă în luna august, de la un nivel de 5,8% în luna iulie.

În cifre absolute, 13,089 milioane de persoane erau în șomaj în UE în luna august, dintre care 10,842 milioane în țările care fac parte din zona euro. Cele mai mici rate ale șomajului au fost înregistrate în Malta și Slovenia (ambele cu 2,9%). La polul opus, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost înregistrate în Spania (10,3%) și Finlanda (9,8%).

Criteriul utilizat de Eurostat pentru a defini șomajul este cel al Biroului Internațional al Muncii (BIM). Șomerii, conform definiției BIM, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Potrivit datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România rata șomajului în formă ajustată sezonier a crescut ușor în luna august, la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale peste cea din luna precedentă, numărul estimat al șomerilor fiind de 481.000 persoane.

Rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,5% în cazul celor de sex feminin).

‘Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2025’, subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna august 2025 (5% în cazul bărbaților și 4,5% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna august 2025.