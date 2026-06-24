România, pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte derulate cu investiții străine directe, în 2025

Fluxurile de investiții străine directe (ISD) în România au revenit, în 2025, la 8,1 miliarde de euro, în timp ce numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%, evoluție care plasează țara noastră pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte și pe locul 12 ca număr de locuri de muncă create, în contrast cu scăderea de 7% a proiectelor ISD la nivel european, relevă datele din raportul EY Attractiveness Survey România 2026.

Potrivit sursei citate, investițiile de extindere au ajuns să reprezinte 55% din totalul proiectelor, dublu față de anul 2024. Datele arată că dinamica pozitivă din 2025 a fost susținută în principal de investitorii deja prezenți pe piață, care au ales să își extindă operațiunile după validarea condițiilor locale – forță de muncă, costuri și mediu operațional.

În același timp, structura investițiilor confirmă un profil echilibrat. Astfel, sectoarele industriale (precum Echipamente & Utilaje) rămân dominante, alături de domeniile digitale, cum ar fi Software și servicii IT, iar creșterea investițiilor în transport și logistică indică rolul tot mai important al României în lanțurile de aprovizionare europene.

Raportul de specialitate evidențiază că 52% dintre respondenți estimează o îmbunătățire a atractivității României, însă doar 5% anticipează o creștere semnificativă, în timp ce 41% dintre companii planifică investiții sau extinderi, în scădere față de anii anteriori. De asemenea, 34% dintre investitori au amânat, redus sau anulat planuri în ultimul an, ceea ce indică o schimbare către un climat investițional mai selectiv și dependent de predictibilitate.

În plus, peste jumătate dintre investitorii chestionați (53%) consideră că Inteligența Artificială (IA) a contribuit la atractivitatea României, dar 39% o percep drept mai puțin competitivă comparativ cu alte piețe globale.

‘România intră într-o nouă etapă a ciclului investițional cu rezultate solide și un profil investițional în consolidare, dar și cu un nivel mai ridicat de exigență din partea investitorilor. Menținerea competitivității va depinde de capacitatea de a transforma avantajele structurale în rezultate concrete: infrastructură livrată, reglementări simplificate, politici predictibile și o economie pregătită pentru investiții tehnologice și sustenabile’, notează realizatorii cercetării.

La nivel general, România se clasează peste media europeană în privința fluxurilor de investiții străine directe, cu o valoare de 8,1 miliarde de euro, în 2025. Totodată, numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%, până la 109, iar locurile de muncă generate de ISD au avansat cu 39%, până la 5.710. Această evoluție plasează România pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte și pe locul 12 ca număr de locuri de muncă create, performanță care contrastează cu scăderea de 7% a proiectelor ISD la nivel european.

EY Attractiveness Survey Romania se bazează pe două surse principale – EY European Investment Monitor (EIM) și datele oficiale privind intrările de ISD publicate de Banca Națională a României (BNR).

Pentru acest raport, datele EIM sunt utilizate pentru a analiza performanța României în cadrul peisajului investițional european și central și est-european mai larg. Acestea susțin comparațiile dintre România, Polonia și Ungaria, precum și evaluarea tendințelor sectoriale, a intensității ocupării forței de muncă, a investițiilor determinate de extinderi și a rolului în schimbare al producției, tehnologiei, logisticii, cercetării și dezvoltării și serviciilor pentru afaceri.

Cercetarea de teren a fost realizată de FT Longitude, în perioada martie-aprilie 2025, pe baza unui eșantion reprezentativ de 100 de cadre executive de nivel senior (poziții C-suite sau C-1). Aproximativ 60% dintre respondenți lucrează în companii cu sediul central în Europa, iar 40% în companii cu sediul în alte regiuni. Companiile respondente activează în șase categorii sectoriale majore și sunt distribuite pe întregul spectru de dimensiune (în funcție de cifra de afaceri).