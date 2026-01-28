România, pe locul al doilea în Europa Centrală și de Est după numărul de tranzacții de fuziuni și achiziții în 2025

România s-a clasat, anul trecut, pe locul al doilea în Europa Centrală și de Est (ECE) după numărul de tranzacții de fuziuni și achiziții (M&A), cu o creștere de 45,5%, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, potrivit unui raport publicat marți de o organizație internațională formată din firme de avocatură independente ce oferă servicii de consultanță juridică și fiscală.

Creșteri atât în numărul tranzacțiilor, cât și în valoare au fost înregistrate și în Albania, Bosnia și Herțegovina, Cehia, Serbia și Slovenia.

‘România a înregistrat un număr record de tranzacții în 2025, cu o creștere de 45,5% față de anul precedent. Deși valoarea totală a tranzacțiilor a avut doar o creștere de 4,3 %, până la 2,7 miliarde euro, creșterea semnificativă a numărului tranzacțiilor confirmă interesul constant al investitorilor pentru piața locală. Activitatea a fost deosebit de intensă în Educație & Servicii de sănătate, Energie & Utilități și Real Estate & Construcții – sectoare care continuă să atragă atât investitori strategici, cât și financiari, în căutarea unor oportunități de creștere solide în România’, a explicat Rodica Manea, partener CMS România, citată într-un comunicat al companiei.

Activitatea de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrală și de Est a atins, în 2025, niveluri record, înregistrând 1.568 de tranzacții, în creștere cu 22,4%, și o valoare totală de 36,64 miliarde euro, în urcare cu 42,5%, relevă raportul CMS Emerging Europe M&A 2025/26.

Cinci tranzacții din ECE au depășit pragul de un miliard de euro, comparativ cu doar două tranzacții în 2024.

Potrivit documentului, tranzacțiile transfrontaliere au rămas esențiale pentru ECE, reprezentând 60,8% din numărul total de tranzacții și 87,8% din valoarea totală a acestora. După numărul tranzacțiilor, SUA, Regatul Unit și Germania s-au clasat pe primele locuri. În schimb, raportat la valoarea tranzacțiilor, cei mai mari investitori au fost Austria, SUA și Olanda.

‘Concluziile raportului CMS Emerging Europe M&A 2025/26, publicat astăzi în colaborare cu EMIS, demonstrează reziliența pieței de tranzacții din Europa emergentă. Raportul arată că activitatea tranzacțională în Europa emergentă a crescut cu 22,4%, ajungând la 1.568 de tranzacții anunțate în 2025. Valoarea totală a crescut, de asemenea, cu 42,5% (36,64 miliarde euro). Această evoluție a fost alimentată de creșterea numărului de ‘mega-tranzacții’, evaluate la 1 miliard euro sau mai mult și de revenirea tranzacțiilor de tip large cap în sectoarele bancar, retail și minier’, susțin autorii.

De asemenea, activitatea tranzacțională cu capital privat (private equity) a atins un maxim istoric, cu 330 de tranzacții, înregistrând o creștere cu 18,7% a numărului de tranzacții față de anul precedent. Valoarea totală a acestora a urcat la 17,24 miliarde euro, în creștere cu 24,2%.

‘Activitatea de M&A din ECE nu doar că s-a menținut, ci a accelerat vizibil. Mega-tranzacțiile derulate în diverse sectoare arată că investitorii aduc capital semnificativ în regiune. Piața se consolidează și se diversifică: investitorii transfrontalieri rămân activi, fondurile de private equity sunt în continuare puternic implicate, iar cumpărătorii strategici mizează pe dezvoltarea activităților lor principale. Oportunitățile din piață arată un interes tot mai clar pentru active reziliente și platforme cu potențial de creștere’, a precizat, la rândul său, Horea Popescu, partener CMS România.

În 2025, Europa emergentă a înregistrat o creștere în activitatea de fuziuni și achiziții transfrontaliere de 22,8% totalizând 953 de tranzacții. Această evoluție a fost determinată în principal de fluxul puternic de tranzacții venite din partea investitorilor de top din SUA (126 de tranzacții), Regatul Unit (87) și Germania (71). Valoarea totală a tranzacțiilor transfrontaliere a crescut de la 23,3 miliarde euro în 2024 la 32,2 miliarde euro, Austria ocupând primul loc după valoarea tranzacțiilor (7,09 miliarde euro). Sectorul farmaceutic și cel al serviciilor medicale s-au menținut printre cele mai active, susținute de o cerere structurală pe termen lung și de interesul investitorilor pentru active reziliente, dezvăluie raportul.

Capitalul privat rămâne un motor esențial al pieței din Europa emergentă, cu un record de 330 de tranzacții (în creștere cu 18,7%) și o valoare totală de 17,24 miliarde euro (plus 24,2%). Cea mai mare tranzacție de private equity din ECE în 2025 a fost vânzarea Zentiva de către Advent International către GTCR, o tranzacție în valoare de 4,1 miliarde euro.

În Europa emergentă, sectoarele cu cea mai mare valoare înregistrată a tranzacțiilor au fost Finanțe și Asigurări (8,76 miliarde euro), Industria prelucrătoare (7,06 miliarde euro) și Imobiliare și Construcții (5,65 miliarde euro). Raportat la numărul tranzacțiilor, cele mai mari sectoare au fost Telecomunicații și IT (285 de tranzacții), Imobiliare și Construcții (249 de tranzacții) și Industria prelucrătoare (240 de tranzacții).

‘Toate sectoarele principale au înregistrat o creștere anuală a numărului de tranzacții’, subliniază studiul.

Polonia rămâne cel mai activ jucător M&A din regiune, cu 331 de tranzacții (în creștere cu 23%) și o valoare totală care a urcat la 13,76 miliarde euro (în creștere cu 138,3%), în principal datorită unei mega-tranzacții, cea mai mare din regiune din anul 2025, și anume achiziția de 7 miliarde euro prin care Erste Bank a preluat 49% din Santander Bank Polska.

În ceea ce privește perspectivele pentru 2026, în opinia lui Horea Popescu, tranzacțiile din ECE rămân atractive pentru investitorii internaționali, iar datele din 2025 indică volume dinamice și valori totale mai ridicate, susținute de tranzacții de tip large cap în sectoare cheie.

‘Odată cu stabilizarea finanțărilor și creșterea încrederii în piață, ne așteptăm ca 2026 să aducă consolidare, mai multe achiziții transfrontaliere și investiții private equity implementate selectiv în întreaga regiune’, a adăugat el.

Înființată în anul 1999, CMS este o organizație internațională formată din firme de avocatură independente ce oferă servicii complete de consultanță juridică și fiscală. Compania are 92 de birouri în peste 50 de țări din întreaga lume și peste 7.200 de avocați.

EMIS furnizează cercetări multi-sectoriale și multi-regionale, care acoperă mai mult de 370 de sectoare industriale și 17 milioane de companii (inclusiv peste 200.000 de tranzacții M&A și ECM) din 197 de piețe.