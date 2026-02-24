Roxana Mânzatu, comisar european: “E important ca România să se poziționeze în interiorul obiectivelor pe care UE și le setează acum”

Europa se află într-o etapă de mobilizare în care încearcă ca statele să lucreze mai mult împreună, spune comisarul european Roxana Mânzatu. „Vrem să lucrăm mai mult împreună în Europa, de aceea vom și finanța prin viitorul buget multianual, lanțurile valorice strategice europene, și anume o abordare în care să investim de la materie primă până la produs finit, în industrii, sectoare, lanțuri valorice care să fie pe cât posibil amplasate în Europa”, a declarat Mânzatu în cadrul conferinței naționale RO 3.0 “Steps For Tomorrow – Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții” organizată de Antena 3 CNN.

„Suntem într-o etapă de mobilizare. Avem încredere, dar suntem și foarte conștienți de decalajele care există între Europa și alți competitori, mai ales din perspectivă economică. Și pornind de la aceste realități, există domenii în care Europa poate să-și consolideze poziția dar și domenii în care pierde, cum ar fi automotive. Atunci, în funcție de aceste realități ne ghidăm investițiile, măsurile legislative, pentru a ne asigura că Europa, economia europeana, își recapătă suflul, se poziționează mai puternic în competiția globală. Este o perspectivă mobilizantă cea pe care o avem aici la Bruxelles, ne uităm la ce bani trebuie să investim în economie, la simplificarea legislației, la eliminarea anumitor componente birocratice.

Vrem să lucrăm mai mult împreună în Europa, de aceea vom și finanța prin viitorul buget multianual, lanțurile valorice strategice europene, și anume o abordare în care să investim de la materie primă până la produs finit, în industrii, sectoare, lanțuri valorice care să fie pe cât posibil amplasate în Europa. Promovăm acest concept, produs în Europa, made în EU, care poate să însemne fără îndoială și produs în România. E important ca România să se poziționeze cât mai inteligent și cât mai devreme în interiorul acestor obiective”, a declarat Roxana Mânzatu în cadrul conferinței.