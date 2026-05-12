China: Exporturile și vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in au crescut în aprilie

Exporturile și vânzările Chinei de vehicule propulsate cu forme noi de energie (NEV), cum ar fi EV și hibride plug-in, au crescut în aprilie, dar și în ansamblul primelor patru luni din acest an, arată datele publicate luni de Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM), transmite Xinhua.

Confruntați cu o concurență acerbă și o piață internă supraaglomerată, producătorii auto din China au accelerat vânzările pe plan global.

Producția a crescut în ritm anual cu 5,5% în aprilie, la 1,32 milioane de unități, în timp ce vânzările au înregistrat un avans de 9,7%, la 1,34 milioane de unități. Din totalul mașinilor noi vândute în aprilie, NEV au fost responsabile pentru 53,2%, arată datele CAAM.

De asemenea, în perioada ianuarie-aprilie 2026, producția auto a Chinei și vânzările au totalizat 9,61 și, respectiv, 9,57 milioane de unități. De asemenea, producția și vânzările NEV au totalizat 4,29 și, respectiv, 4,3 milioane de unități.

În primele patru luni din acest an, exporturile de vehicule ale statului asiatic au crescut în ritm anual cu 61,5%, la 3,13 milioane de unități, în timp ce exporturile NEV au urcat cu 120%, la 1,38 milioane de unități.

Deși producția auto totală și vânzările au scăzut ușor în aprilie, declinul din primele patru luni s-a atenuat, a apreciat adjunctul secretarului general al CAAM, Chen Shihua.

Acesta susține că recentele decizii ale autorităților de la Beijing au trimis semnale pozitive, care vor majora cererea auto pe plan intern, consolidând avantajele comerciale externe, și promovând evoluția și operațiunile stabile din sectorul auto.

Exporturile auto ale Chinei au crescut cu 21% anul trecut, în urma majorării livrărilor de vehicule electrice (EV), dar cererea pe plan intern a încetinit.

În condițiile extinderii suplimentare pe piețele externe, în 2025 exporturile de vehicule propulsate cu forme noi de energie s-au dublat față de 2024, ajungând la 2,6 milioane de unități.

Per total, exporturile de vehicule din China au depășit șapte milioane de unități anul trecut, un avans de 21% față de 2024. De asemenea, vânzările de automobile în China au crescut cu 6%, la 24 milioane de unități.

Analiștii se așteaptă ca tendința să continue în acest an, ca o reacție a producătorilor auto chinezi împotriva intensificării războiului prețurilor pe piața internă. Piața auto chineză este cea mai mare din lume dar cererea a încetinit în ultimele luni.

Probabil destinațiile cheie de export vor rămâne Rusia, America Latină, Orientul Mijlociu, Europa și Asia de Sud-Est, care împreună sunt responsabile pentru aproximativ 70% din volumele exportate în 2025, apreciază analiștii.

Producția auto totală a Chinei a ajuns anul trecut la 34,531 milioane de unități, un avans de 10,4% față de 2024, în timp ce vânzările totale au urcat în ritm anual cu 9,4%, la 34,4 milioane de unități.

De asemenea, producția și vânzările de vehicule propulsate cu forme noi de energie au totalizat anul trecut 16,626 milioane de unități și, respectiv, 16,49 milioane de unități, reprezentând creșteri anuale de 29% și, respectiv, 28,2%, arată datele CAAM.

Conform estimărilor firmei de consultanță AlixPartners, mărcile auto din China vor fi responsabile pentru 30% din piața auto globală până în 2030, față de 21% anul trecut.