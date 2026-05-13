Rusia înrăutățește previziunile privind creșterea economiei în următorii trei ani

Rusia a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei în 2026 și în următorii trei ani, dar a menținut previziunile privind prețul petrolului, în pofida majorării prețurilor pe plan global, determinate de războiul din Orientul Mijlociu, a anunțat marți vicepremierul Alexander Novak, într-un interviu acordat publicației ruse Vedomosti, transmite Reuters.

Noile previziuni ale Ministerului Economiei indică un avans al PIB-ului Rusiei de 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat anterior, și o expansiune de 1,4% în 2027, de la 2,8% în estimarea anterioară, creșterea urmând să ajungă la 2,4% în 2029, a declarat Novak. Aceasta a explicat că încetinirea era așteptată, după o perioadă de creștere robustă în 2023-24, care, așa cum spun mulți analiști, a fost alimentată de cheltuielile militare, în contextul războiului din Ucraina.

‘Dinamicile economice sunt ciclice. După o perioadă de creștere ridicată, există întotdeauna o corecție, adeseori însoțită de o transformare structurală. Aceasta este o etapă normală pentru economie’, a afirmat vicepremierul rus, subliniind că economia se dezvoltă într-un mediu caracterizat de ‘presiuni fără precedent în urma sancțiunilor’.

PIB-ul Rusiei s-a contractat în primul trimestru din 2026 cu 0,3%, primul declin trimestrial de la începutul lui 2023, arată datele preliminare publicate luna trecută de Ministerul Economiei.

Într-o decizie surprinzătoare, Novak a anunțat că autoritățile previzionează că prețul petrolului folosit pentru calcularea veniturilor bugetare va rămâne la 59 dolari per baril în 2026. În plus, prețul petrolului ar urma să rămână la 50 dolari per baril în următorii trei ani, deși mulți analiști spun că Rusia ar putea fi printre principalii beneficiari ai creșterii cotațiilor la țiței după declanșarea războiului din Iran.

‘Este important să continuăm politica pragmatică și conservatoare. Criza creează condiții pentru majorarea veniturilor din exporturile de petrol și gaze, dar și alte materii prime. Totuși, acest efect nu este pe termen lung’, a declarat Novak pentru Vedomosti.

Economia rusă, care s-a contractat în 2022, dar a crescut în 2023, 2024 și 2025, a depășit așteptările și a evitat o prăbușire după ce, în urma invadării Ucrainei, puterile occidentale au anunțat cele mai împovărătoare sancțiuni impuse vreodată unei economii majore. Dar efortul cu războiul din Ucraina și dobânzile de peste 10% au încetinit creșterea economiei la doar 1% anul trecut.