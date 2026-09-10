Scatec vrea să se extindă rapid în România, pe fondul creșterii cererii de baterii pentru stocare

Grupul norvegian Scatec ASA, unul dintre principalii dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă la nivel global, intenționează să își tripleze capacitatea globală de generare până în 2028, mutându-și atenția spre Europa, unde observă o cerere mare de baterii pentru stocare, ceea ce deschide noi posibilități pentru sectorul energiei curate, transmite Bloomberg.

Scatec vrea să ajungă la o capacitate globală de producție de energie de 11 Gigawați, de la cei trei Gigawați activi sau în construcție în prezent, a declarat directorul general Terje Pilskog într-un interviu pentru Bloomberg. O parte din această creștere va proveni dintr-o ‘expansiune rapidă’ în România și o creștere a activelor de stocare a energiei în sens mai larg, a precizat Pilskog.

La finele lunii iulie, OX2 a vândut un parc eolian de 77 MW din România, la stadiul ready-to-build, către Scatec ASA. Parcul eolian Urleasca, situat în sud-estul României, va avea 11 turbine Nordex N175/6.X MW de ultimă generație. Punerea în funcțiune este planificată pentru a doua jumătate a anului 2028.

De asemenea, în luna februarie Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat alocarea a 34 milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României, ce vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW). Sprijinul din partea BEI a fost acordat unui număr de trei companii românești de energie solară, deținute în cotă de 65% de dezvoltatorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA și 35% de Defic Globe BV.

Potrivit lui Terje Pilskog, Scatec construiește în România proiecte eoliene, solare și de stocare a energiei cu o capacitate combinată de aproximativ 350 MW, iar producția este estimată să înceapă anul viitor.

România a devenit o piață atractivă pentru bateriile de mari dimensiuni, pe măsură ce dezvoltarea proiectelor regenerabile pune presiune asupra rețelei electrice. Noile proiecte de energie regenerabilă trebuie să fie asociate cu facilități de stocare, ceea ce stimulează investițiile în baterii.

‘Putem acum să dezvoltăm proiecte de energie regenerabilă care sunt foarte prietenoase cu rețeaua sau care, de fapt, sprijină rețeaua, iar aceasta este o situație complet nouă față de ceea ce se întâmpla în urmă cu doar câțiva ani’, a spus Pilskog.

Extinderea Scatec în Europa este însoțită de noi investiții pe piețele emergente. Scatec estimează că în următoarele șase luni va ajunge la etapa de închidere financiară pentru trei proiecte de mari dimensiuni în Egipt, urmând să înceapă ulterior lucrările de construcție.