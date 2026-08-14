BERD acordă un credit de 120 milioane euro pentru majorarea producției de energie regenerabilă în România

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) sprijină tranziției României la energia curată cu un pachet de finanțare de până la 120 milioane euro pentru dezvoltarea, construcția și exploatarea proiectului Părău 2 al companiei Econergy: o centrală solară fotovoltaică de 342 MW și un sistem de stocare în baterii de 150 MW/300 MWh în Brașov, se arată într-un comunicat al creditorului.

Acest proiect va majora producția de energie regenerabilă, va ajuta la creșterea flexibilității rețelei și va consolidarea securității energetice a României, a informat BERD.

Potrivit sursei citate, finanțarea este alcătuită dintr-un împrumut BERD tip A de până la 57 milioane euro și împrumut BERD tip B de până la 63 milioane euro (care include o garanție pentru serviciul datoriei de 3,6 milioane euro furnizată de băncile comerciale Privredna banka Zagreb șind NLB). Proiectul este co-finanțat de BSTDB (Banca de Dezvoltare și Comerț a Mării Negre), OTP Bank și Exim Banca Românească, ca parte a unui pachet de finanțare a datoriei de până la 229 milioane euro.

Uniunea Europeană sprijină împrumutul BERD A/B printr-o garanție de portofoliu pentru acoperirea primei pierderi furnizată de programul InvestEU, care acoperă până la 115 milioane euro și ajută la atenuarea riscurilor asociate expunerii substanțiale a proiectului la venitul comerciantului.

Prin combinarea generării de energie solară cu stocarea în baterii, proiectul va sprijini integrarea unei cantități mai mari de energie regenerabilă variabilă în sistemul de electricitate al României. Sistemul de stocare în baterii va contribui la transferul energiei solare produse către perioadele cu cerere ridicată și va susține serviciile auxiliare și de echilibrare ale României, sporind flexibilitatea rețelei și reducând dependența de combustibilii fosili pentru acoperirea vârfurilor de consum, a informat BERD.