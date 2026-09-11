OMV Petrom achiziționează un sistem de stocare a energiei în baterii pentru parcul solar Ișalnița

OMV Petrom și compania românească Simtel Team au încheiat un contract de proiectare, achiziție și construcție (EPC) pentru un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS), care urmează să fie instalat în cadrul parcului fotovoltaic Ișalnița, din județul Dolj, informează compania printr-un comunicat transmis, vineri, Bursei de Valori București.

Potrivit sursei citate, construcția bateriei este estimată să fie finalizată în circa șapte luni de la semnarea contractului.

‘Prin proiectele de stocare a energiei ne consolidăm portofoliul de electricitate și contribuim la dezvoltarea sistemului energetic al viitorului. Stocarea energiei permite o flexibilitate mai mare, îmbunătățește integrarea producției din surse regenerabile și contribuie la o rețea electrică mai rezilientă’, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Gaze și Energie, citat în comunicat.

Instalația de stocare în baterii va avea o capacitate instalată de 20 MW și o capacitate de stocare de 40 MWh.

Sistemul de baterii este proiectat să stocheze energia electrică generată în perioadele cu producție ridicată din surse regenerabile și să o facă disponibilă atunci când cererea este mai mare, contribuind la o mai bună stabilitate a rețelei și la utilizarea mai eficientă a energiei regenerabile.

Lucrările de construcție sunt în derulare la parcul Ișalnița. Acesta va avea o capacitate instalată de aproximativ 89 MWp și este estimat să genereze anual aproximativ 130 GWh de energie electrică regenerabilă.

Compania își consolidează poziția pe piața electricității cu un portofoliu care include centrala Brazi de 860 MW, peste 1.200 MW de capacități regenerabile aflate în construcție, împreună cu partenerii, și proiecte de stocare a energiei, în România și Bulgaria. Acestea includ proiectul Gabare din Bulgaria, care prevede o capacitate de stocare de circa 600 MWh.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau circa 45% din acțiuni (din care statul român, deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deținute de alți investitori străini.