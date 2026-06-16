Șeful ANSVSA: România trebuie să-și protejeze poziția de lider european în exportul de ovine

Trebuie să ne protejăm poziția de lider european în exportul de ovine și apreciez susținerea mediului de afaceri pentru soluții tehnice oneste și ferme pe care le vom prezenta Comisiei Europene (CE), a susținut președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, în cadrul unei întâlniri de lucru cu structurile asociative de operatori și exportatori din sector, organizată la Constanța.

Potrivit unui comunicat de presă al Autorității, transmis luni AGERPRES, piața de export, exclusiv în spațiile extra-comunitare, a generat în primele zece luni din 2025 peste 210 milioane de euro, iar anul acesta cu exporturi deja realizate de un milion de capete creșterea preconizată este cu minimum 40%.

‘ANSVSA a deschis piețe noi de export ovine în afara Europei, tocmai pentru că potențialul României este enorm. Este incorect față de miile de ciobani, fermieri, crescători și exportatori corecți ca acest potențial să fie blocat prin restricții, pentru că în final costul îl plătesc tot ei. Misiunea noastră este să acționăm rapid și unitar, la toate nivelurile, pentru a întoarce această decizie. Apreciem încrederea pe care am primit-o din partea mediului de afaceri, pentru o strategie unitară instituțională ANSVSA. Măsurile vor fi prezentate urgent Comisiei Europene’, a subliniat Bociu.

În urma consultărilor de la Constanța, asociațiile de exportatori și operatorii centrelor de colectare au semnat în unanimitate un Acord Tehnic de susținere a strategiei instituționale a ANSVSA, document prin care mediul de afaceri validează măsurile propuse care urmează a fi prezentate Comisiei Europene. Prin acest acord, semnatarii subliniază că protejarea contractelor internaționale și a recordului economic în acest sector depind în mod critic de menținerea stabilității administrative la nivelul conducerii autorității.

‘Acest document strategic, alături de întregul mecanism tehnic și de siguranță agreat astăzi, va constitui baza de dialog pentru întâlnirea de lucru programată să aibă loc în scurt timp la sediul central al ANSVSA, unde au fost invitați să participe reprezentanții asociațiilor de crescători din sectorul ovin și caprin, în vederea analizării detaliate a cadrului propus, a armonizării soluțiilor și a implementării rapide a măsurilor la nivel național. Mandatul pe care președintele ANSVSA și-l asumă în dialogul cu partenerii de la Bruxelles este axat preponderent pe obținerea unei decizii proporționale din partea Comisiei Europene, care să nu aplice un embargo general pe exporturile României, ci să permită menținerea fluxurilor comerciale din zonele sigure. Dosarul tehnic de regionalizare prezentat Comisiei Europene servește ca un instrument puternic de negociere, documentația științifică demonstrând că riscul epidemiologic este localizat, iar focarul recent din județul Mureș este deja izolat în mod eficient’, se menționează în comunicat.

Datele macroeconomice ale Institutului Național de Statistică (INS), citate de ANSVSA, confirmă că efectivele de ovine din România au crescut constant, depășind borna de zece milioane de capete, fapt ce plasează România pe locul doi în Uniunea Europeană ca efective și pe primul loc la exportul de animale vii.

‘Deschiderea și securizarea pieței din Algeria, cu un contract de un milion de capete și transporturi aeriene cargo suportate integral de partenerii externi, dar și consolidarea unor piețe active precum Arabia Saudită, redeschisă în februarie 2025, Iordania, Maroc, China, Azerbaidjan și Albania, sunt puncte noi de consolidare a poziției României în sectorul de exporturi agricole. În acest context de înaltă performanță economică, președintele ANSVSA avertizează că nerespectarea regulilor de biosecuritate de către operatorii ilegali prin comerțul clandestin subminează direct argumentele tehnice pe care instituția le folosește la Bruxelles pentru menținerea piețelor deschise. Planul de acțiune și soluțiile imediate discutate astăzi de președintele Alexandru Bociu la Constanța cuprind demersuri ferme pe lângă Comisia Europeană pentru aplicarea rapidă a principiului regionalizării, astfel încât animalele provenite din zonele și județele neafectate de boală să poată fi exportate fără impedimente’, notează sursa citată.

În paralel, specialiștii ANSVSA analizează din punct de vedere tehnic oportunitatea introducerii vaccinării strategice împotriva variolei ovine și caprine, măsură ce va fi integrată în dosarul de negociere european ca o barieră imunitară suplimentară de securizare a efectivelor și de stopare a difuzării virusului.

Reprezentanții asociațiilor de exportatori și ai crescătorilor vor fi cooptați tehnic direct într-un grup de lucru dedicat al ANSVSA, în timp ce pe plan intern s-a dispus accelerarea finalizării evaluărilor de teren pentru transmiterea documentației către Guvern, în vederea alocării despăgubirilor.