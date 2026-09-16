Șeful Dacia: Producătorii auto pot alege alte țări dacă România nu oferă condiții competitive

Producătorii auto pot alege alte țări pentru realizarea producției dacă România nu oferă condiții competitive, deciziile strategice ale companiilor fiind luate în funcție de competitivitate și eficiență, a declarat, miercuri, Mihai Bordeanu, șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est.

‘Haideți să ne uităm la industria auto. Este o industrie pe care toată lumea o consideră o industrie strategică, o industrie care e responsabilă pentru o treime din exportul României, o industrie care face 14% din PIB-ul României, o industrie care angajează, orizontal, vertical, 200.000 de oameni, un oraș, o industrie care a pus România pe hartă pentru că suntem pe locul șase în Europa la producția de mașini. Ei bine, în ultima vreme, în ultimii ani, am început să nu mai fim competitivi’, a afirmat Bordeanu.

Potrivit acestuia, unul dintre factorii care afectează competitivitatea este prețul energiei.

‘O mașină e făcută de oameni, evident, și din metal. Metalul ăsta, piesele respective, unele dintre ele facem la noi în uzine, celelalte le cumpărăm de la furnizori. Ei bine, și unele, și altele, sunt foarte mult influențate de prețul energiei. Dacă comparăm, prețul energiei în România astăzi, în 2026, față de România de acum câțiva ani, s-a dublat. Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că, evident, am ieși de pe piață. Deci avem, pe de o parte, o problemă de competitivitate internă’, a explicat acesta.

Bordeanu a susținut că există și o problemă de competitivitate externă, în condițiile în care producătorii pot alege țara în care realizează investițiile și producția.

‘Avem și o problemă de competitivitate externă pentru că Grupul Renault, Ford Otosan pot produce mașini în România, dar le pot produce foarte bine și în altă parte. Și atunci, fiecare companie ia o decizie strategică, pe baza competitivității, pe baza eficienței, și spune: vreau să produc acolo. Știți foarte bine, ați văzut, probabil, că o să producem, în sfârșit, Dacia mașină electrică, vestea bună: nu în China, ci în Europa, vestea mai puțin bună: nu în România, ci în Slovenia. O să facem o mașină de segment C, extraordinară, care se numește Striker, iar mașina Dacia Striker, mașina respectivă, va fi produsă în Turcia. Astea sunt două meciuri pe care România le-a pierdut. Mie nu-mi place să mă uit mult în trecut, dar trebuie să o fac’, a declarat sursa citată.

În opinia sa, România trebuie să treacă de la discuțiile privind competitivitatea la acțiuni concrete.

‘Haideți să ne uităm cu toții în viitor și să nu mai pierdem următoarele meciuri. Am mai spus treaba asta și eu o repet, avem aici un fenomen oarecum simplu, discutăm foarte mult despre ceva. (…) Noi suntem încă în fază de discuție, în mare parte, și cu foarte puțină lume în faza de înțelegere. N-am trecut deloc în faza de acțiune. Scopul întâlnirii de azi este să vă spun încă o dată că e timpul să trecem la acțiune. Azi suntem aici ca să vedem cum anume facem, vorbind de competitivitatea României, să o luăm în sus. Pentru că trebuie să facem asta’, a afirmat Bordeanu.

Acesta a insistat asupra necesității adoptării rapide a unor măsuri.

‘Și suntem datori să facem lucrul acesta acum. Nu mâine, nu poimâine, nu atunci când vom avea nu știu ce structuri politice ne vor conduce. E nevoie de lucrul acesta acum’, a adăugat el.

Șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est a avertizat și asupra riscurilor pentru industria auto în anul următor.

‘O industrie strategică, care a pus România pe hartă, poate fi lăsată de izbeliște, dar dacă facem lucrul ăsta vom pierde anul viitor undeva între 20 și 25% din tot: cifră de afaceri, oameni, producție și așa mai departe. Asta e pericolul cel mai mare. Și lucrurile, odată scăpate de sub control, costul de a le repune în ordine este uriaș’, a declarat Mihai Bordeanu.

Printre măsurile pe care le consideră necesare se numără un plan pentru energie, flexibilitatea pieței muncii și dezvoltarea infrastructurii.

‘Din cauza asta trebuie să acționăm acum, din cauza asta avem nevoie de un plan, în primul rând, care să ne ducă la o energie mai competitivă, de un plan pe care să-l înțeleagă toată lumea și să acționeze. Avem nevoie de flexibilitate pe piața muncii, apropo de legile care se discută. Avem nevoie de infrastructură în România’, a precizat acesta.

Bordeanu a vorbit și despre necesitatea unui program de reînnoire a parcului auto.

‘Avem nevoie de un program de reînnoire a parcului auto. Avem nevoie noi, industria, pentru că ne ajută, dar și oamenii care cumpără mașini, au nevoie de așa ceva și, mai mult decât atât, programul ăsta se autofinanțează. Aduce bani la bugetul de stat. Ei bine, el s-a prăbușit în ultimii doi ani, nici nu mai știm exact când demarează, deci este undeva într-o stare foarte, foarte precară. E momentul să acționăm’, a mai spus șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est.

Competitivitatea economică a României și costul energiei au fost printre subiectele analizate miercuri, în cadrul unei dezbateri organizate de Confederația Patronală Concordia, în contextul negocierilor privind noul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.