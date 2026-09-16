Jumătate dintre principalele rafinării rusești au redus producția de motorină în septembrie

Jumătate dintre primele șase rafinării rusești producătoare de motorină au fost nevoite să își reducă semnificativ, sau chiar să oprească complet producția în luna septembrie, din cauza pagubelor suferite în urma atacurilor cu drone, potrivit calculelor Reuters bazate pe date furnizate de participanții din piață.

Problemele cu aprovizionarea cu carburanți în Rusia au fost scoase la lumină, duminică, de președintele american Donald Trump, care i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia deoarece provoacă o penurie de combustibil care ‘afectează lumea întreagă’.

Conform datelor din piață, șase rafinării, cele de la Omsk, Kirishi, Taneco, Volgograd, NORSI și Perm, sunt responsabile pentru aproximativ jumătate din producția de motorină a Rusiei.

Însă, potrivit surselor citate de Reuters, rafinăria Kirishi a oprit complet producția, în timp ce rafinăriile Volgograd și NORSI funcționează la aproximativ un sfert din capacitatea lor nominală. Producția de motorină a acestor rafinării este de câteva ori mai mică față de nivelurile obișnuite. De asemenea, rafinăria Taneco a fost vizată duminică de un atac cu drone, însă sursele au precizat că nu este încă posibilă evaluarea consecințelor atacului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), în primele opt luni ale acestui an, o rafinărie rusească a fost lovită cu succes, în medie, la fiecare trei zile.

Conflictul din Iran a afectat aprovizionarea globală cu combustibil, în timp ce atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești din ultimele luni au dus la o scădere a producției de combustibil și au obligat autoritățile de la Moscova să restricționeze exporturile de benzină, motorină și combustibil pentru aviație.

Înainte de introducerea restricțiilor, exporturile rusești de motorină s-au situat sub pragul de un milion de tone în luna iunie, conform estimărilor traderilor, în timp ce exporturile cumulate de motorină și motorină de calitate inferioară au totalizat aproximativ 1,8 milioane de tone.

În urmă cu un an, când rafinăriile rusești funcționau în regim normal, exporturile de motorină se situau la aproximativ 2,5 milioane de tone pe lună sau între 3,3 și 3,4 milioane de tone, dacă este inclusă și motorina de calitate inferioară.

Potrivit datelor LSEG, Turcia și Brazilia au fost principalii cumpărători de motorină rusească timp de mai multe luni, achiziționând cel puțin jumătate din livrările disponibile înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor, în luna iulie.