SUA se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani

Randamentele pentru obligațiunile pe 10 ani emise de Trezoreria SUA au atins marți cel mai înalt nivel din ultimii aproape 20 de ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie, care alimentează presiunile inflaționiste și temerile legate de o înăsprire a politicii monetare a Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters.

Pe piețele asiatice, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, referința globală pentru piața obligațiunilor, a urcat până la 5,0266%, cel mai înalt nivel din 2007, în paralel cu o creștere a prețului petrolului și în ajunul unei ședințe de politică monetară la Fed, care ar putea majora dobânzile.

Cotația barilului de țiței Brent a crescut marți cu 1,6%, până la 107,35 dolari, după ce rebelii houthi din Yemen au lansat un nou val de atacuri asupra Arabiei Saudite.

De asemenea, prețul motorinei la pompă a atins, marți, un nou maxim istoric în SUA, unde un galon (3,8 litri) de motorină se vindea cu 6,27 dolari, potrivit Asociației Americane a Automobilului (AAA).

Noile presiuni inflaționiste generate de scumpirea energiei vin după publicarea unor date care arată o situație mai bună decât se preconiza pe piața muncii și o creștere a prețurilor de consum în luna august, ceea ce îi face încrezători pe analiști că Rezerva Federală (Fed) va majora dobânzile miercuri. De asemenea, economiștii intervievați de Reuters se așteaptă la cel puțin încă o majorare până la sfârșitul lunii martie a anului viitor, renunțând la punctul de vedere anterior, care miza pe menținerea dobânzilor, în urma datelor oficiale publicate vineri care arată spre o inflație persistentă.