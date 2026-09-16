România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană

Rata locurilor de muncă vacante în al doilea trimestru al acestui an a fost de 2,1% în zona euro și de 2% în Uniunea Europeană, în rândul statelor membre cea mai mică valoare a acestui indicator înregistrându-se în România, arată datele publicate marți de Eurostat.

Statele membre UE cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante în al doilea trimestru au fost: Țările de Jos (4,1%), Belgia (3,3%), Malta (3,1%) și Austria (2,9%).

La polul opus, țările membre cu cea mai mică rată a locurilor de muncă vacantă au fost: România (0,5%), Polonia și Bulgaria (ambele cu 0,8%), Spania și Slovacia (ambele cu 0,9%).

Comparativ cu situația din trimestrul al doilea al anului trecut, rata locurilor de muncă vacante a crescut în trei state membre, a rămas stabilă în opt țări și a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România, de la 0,6% în T2 2025, până la 0,5% în T2 2026. Atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, rata locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, precum și comparativ cu trimestrul anterior.

În rândul statelor membre, cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în Cipru (scădere de 0,7 puncte procentuale), Belgia (scădere de 0,6 puncte procentuale) și Austria (declin de 0,5 puncte procentuale). În schimb, cele mai mari creșteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în Slovenia (0,3 puncte procentuale), Grecia (0,2 puncte procentuale) și Suedia ( 0,1 puncte procentuale).

În ceea ce privește România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Național de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 26.500, în trimestrul II al anului, în scădere cu 1.800 față de trimestrul anterior și cu 4.900 raportat la aceeași perioadă din 2025).

Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul II 2026 a fost 0,52%, în scădere cu 0,03 puncte procentuale față de trimestrul precedent.

Comparativ cu același trimestru al anului 2025, rata locurilor de muncă vacante s-a redus cu 0,09 puncte procentuale.

În trimestrul II 2026, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (1,41%), intermedieri financiare și asigurări (1,03%), transport și depozitare (0,94%), respectiv activități de spectacole, culturale, sportive și recreative (0,90%).

Sectorul bugetar a însumat peste 19% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 2.700 de locuri vacante s-au regăsit în sănătate și asistență socială, 1.400 locuri vacante în administrația publică, iar 1.000 de locuri în învățământ.

Cele mai puține locuri de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă și tranzacții imobiliare (100 locuri vacante pentru fiecare în parte).