PADROM avertizează asupra unor mesaje false care solicită date personale pentru verificarea poliței

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) avertizează asupra unor mesaje frauduloase transmise în numele companiei, prin care destinatarilor li se solicită verificarea poliței PAD prin accesarea unui link și introducerea unor date personale, conform unui comunicat de presă.

Potrivit PADROM, mesajele reprezintă tentative de phishing și nu sunt transmise de companie. Situația nu este rezultatul unui atac asupra sistemelor PADROM, acestea nefiind compromise și nefiind înregistrată vreo scurgere de date cu caracter personal, precizează compania.

‘Persoane rău intenționate folosesc în mod fraudulos elemente ale identității PADROM pentru a obține date personale. PADROM recomandă persoanelor care primesc astfel de mesaje să nu acceseze linkurile, să nu introducă CNP-ul, date bancare sau alte informații personale și să nu răspundă ori să descarce documentele atașate. De asemenea, destinatarii sunt sfătuiți să verifice adresa expeditorului și domeniul site-ului. Pentru informații despre polița PAD, PADROM recomandă accesarea directă, din browser, a site-ului companiei sau contactarea asigurătorului prin care a fost emisă polița’, se precizează în comunicat.

În cazul în care un destinatar a accesat deja linkul, acesta trebuie să închidă pagina. Dacă au fost introduse date personale, incidentul poate fi raportat către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), la numărul 1911 sau prin platforma PNRISC. În cazul furnizării unor date bancare, persoanele afectate sunt sfătuite să contacteze imediat banca.

PADROM precizează că urmărește situația și recomandă proprietarilor să trateze cu prudență orice mesaj care solicită furnizarea urgentă de date personale.