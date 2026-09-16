Președintele Nicușor Dan – consultări joi cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

Președintele Nicușor Dan invită, joi, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, anunță Administrația Prezidențială.

Programul consultărilor este următorul:

* 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

* 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

* 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

* 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* 11:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

* 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

* 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

* 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

* 14:00 – parlamentarii neafiliați.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

După demiterea Guvernului, președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier – europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, președintele Nicușor Dan a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie.