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Președintele Nicușor Dan – consultări joi cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

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Președintele Nicușor Dan invită, joi, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, anunță Administrația Prezidențială.

Programul consultărilor este următorul:

* 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* 09:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

* 10:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

* 10:30 – Uniunea Salvați România (USR);

* 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* 11:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

* 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

* 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

* 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

* 14:00 – parlamentarii neafiliați.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

După demiterea Guvernului, președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier – europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, președintele Nicușor Dan a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie.

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