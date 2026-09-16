Aproape 35.000 de locuri de muncă vacante la nivel național; peste 100 de joburi în străinătate

Evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) indică disponibilitatea unui număr de 34.645 de locuri de muncă la nivel național, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 101 joburi.

Potrivit unui comunicat al ANOFM, remis miercuri AGERPRES, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.868); manipulant mărfuri (1.943); curier (1.923); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.583); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.243); lucrător comercial (1.227); agent de securitate (1.079); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (736); montator subansamble (664); fierar betonist (524) etc.

Din cele 34.645 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.110 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală etc.), 6.789 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; asistent medical generalist; servant pompier; agent de vânzări; casier etc), 7.209 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; montator subansamble; operator la mașini-unelte cu comandă numerică etc.).

Pentru restul de 18.537 de locuri de muncă sunt vizate persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

La rândul lor, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 101 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului; Republica Cehă – 20 locuri de muncă pentru operator/operatoare linie de producție – muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice; Olanda – 16 locuri de muncă pentru: mecanic de camioane; inspector veterinar; Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie; Franța – 4 locuri de muncă pentru lucrător agricol în livadă; Danemarca – 4 locuri de muncă pentru: mecanic de atelier; zidar; Malta – un loc de muncă pentru specialist procese operaționale (Piața din România); Spania – un loc de muncă pentru manager mentenanță.