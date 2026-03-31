Șerban: România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport bine conectat

România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport modern, eficient și bine conectat, a afirmat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, într-o postare publicată, marți, pe pagina sa de socializare.

”Am avut o întrevedere, luni, cu dl. Apostolos Tzitzikostas, Comisarul European pentru Transport, cu care am discutat despre proiectele actuale și viitoare de infrastructură din România. Am discutat despre Podul de la Grădiștea, care reprezintă o legătură esențială între București și Giurgiu, asigurând continuitatea conexiunilor României cu Europa. De asemenea, am menționat despre necesitatea accelerării proiectelor din fonduri europene, despre simplificarea procedurilor și menținerea priorităților clare: conexiuni cu statele vecine (inclusiv Ucraina și Republica Moldova), acces feroviar modern către Portul Constanța, mobilitate militară și cooperare regională cu Bulgaria și Grecia. România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport modern, eficient și bine conectat. Cu investiții estimate la 6 miliarde (de euro, n.r.), anual, și proiecte majore pe termen lung, avem nevoie de continuitate și sprijin european solid pentru a livra rezultate”, a transmis Șerban, pe Facebook.

TEN-T este o rețea la nivelul Uniunii Europene (UE) de căi ferate, căi navigabile interioare, rute maritime pe distanțe scurte și drumuri, ce conectează 424 de orașe europene importante, cu porturi, aeroporturi și terminale feroviare.

Conform datelor de pe site-ul Comisiei Europene (CE), atunci când TEN-T va fi finalizată, va reduce timpul de deplasare între aceste orașe. De exemplu, călătoria între Copenhaga și Hamburg cu trenul se va putea face în două ore și jumătate, în loc de patru ore și jumătate, cât durează în prezent.

Propunerea de regulament revizuit a fost adoptată de Comisie la 13 decembrie 2021 ca parte a pachetului legislativ pentru o mobilitate eficientă și ecologică.